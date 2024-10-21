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Алматинцев, справлявших нужду в неположенном месте, показали в полиции

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Полицейский говорит с мужчиной, который справил нужду не в том месте
Полицейский говорит с мужчиной. Кадр из видео: instagram.com/almaty_police_department

Полиция Алматы опубликовала видео, на кадрах которого показала нескольких нарушителей, справлявших нужду в неположенном месте, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

В Instagram-аккаунте Департамента полиции Алматы опубликовали видео, на кадрах которого зафиксированы несколько случаев подобного нарушения. Этим видео полиция Алматы напомнила о необходимости соблюдения правил поведения в обществе, которые "негативно сказываются на условиях благоустройства города".

"К сожалению, в практике не единичны факты, когда граждане справляют нужду, где вздумается. Причем, такие вопиющие нарушения чаще всего допускают взрослые", - отметили в полиции.

Ситуацию прокомментировал начальник управления местной полицейской службы ДП Алматы Серик Шумаев.

"Такие действия на языке закона называются мелким хулиганством. Наказание за их совершение - вплоть до административного ареста. Немаловажным являются уровень культуры и правосознания населения. Мы обязаны соблюдать общепринятые нормы и демонстрировать детям правильную модель поведения. В этой связи, напоминаю гражданам о принципах "нулевой терпимости" к правонарушениям, неотвратимости наказания и соблюдении законности. Мы ответственны за порядок в доме, в котором живем", - сказал Шумаев.

Отметим, что полиция Алматы ранее уже публиковала видео с нарушителями. Так, в сентябре текущего года пресс-служба ДП опубликовала видео, на котором зафиксированы люди, нарушившие правила благоустройства и санитарных норм.

Недавно в Павлодаре задержали нетрезвого мужчину, справлявшего нужду в общественном месте. Мужчине назначили 10 суток ареста.

До этого в столичном суде рассмотрели дело жителя города, который справил нужду с моста и попал на камеры видеонаблюдения. Астанчанина наказали за мелкое хулиганство - его арестовали почти на месяц.

Также суд в Астане назначил наказание в виде ареста на 15 суток мужчине, который справил большую нужду в общественном месте, тем самым проявив неуважение к обществу. Свою вину он в суде признал.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2176871-almatincev-spravlyavshih-nuzhdu-v-nepolozhennom-meste-pokazali-v-policii/

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