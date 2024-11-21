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Павлодарец не постеснялся справить нужду при людях и попал на видео

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Инцидент на остановке в Павлодаре
Павлодарец справил нужду в общественном месте. Кадр из видео: ДП Павлодарской области

В Павлодаре на видео сняли мужчину, который справил нужду на остановке среди других людей. Его наказали за мелкое хулиганство, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, инцидент произошел на остановке общественного транспорта на улице Торайгырова.

"Камера центра оперативного управления зафиксировала мужчину, который, покурив сигарету, выбросил окурок в неустановленное место, а также справил нужду в общественном месте, тем самым выразив неуважение к окружающим", - рассказали в ДП Павлодарской области.

По факту мелкого хулиганства нарушителя привлекли к ответственности.

С начала года в Павлодарской области с помощью камер наружного видеонаблюдения пресечено порядка 8 тыс. правонарушений. Все нарушители были наказаны в рамках действующего законодательства.

Отметим, что по ч.1 ст.434 КоАП РК нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, влекут штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге) либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.

Ранее в аэропорту Актобе сотрудники полиции задержали пассажирку, собиравшуюся лететь в Алматы. Она выражалась нецензурной бранью и не реагировала на замечания. На женщину составили административные протоколы по двум статьям.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2190572-pavlodarec-ne-postesnyalsya-spravit-nuzhdu-pri-lyudyah-i-popal-na-video/

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