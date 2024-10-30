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Эзотерика

Жительница Экибастуза попала на видео и была вынуждена отмыть подъезд

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Женщина справила нужду в подъезде
Женщина в подъезде. Фото: ДП Павлодарской области

Жительница Экибастуза справила нужду на лестничной площадке жилого дома, за что суд арестовал ее на несколько суток и обязал отмыть подъезд, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Павлодарской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, ранним утром 43-летняя жительница Экибастуза справила нужду на лестничной площадке между этажами многоэтажного дома на улице Кеншилер.

О данном правонарушении на пульт дежурной части "102" сообщили жители дома и предоставили видеозапись.

Женщина привлечена к административной ответственности за совершение мелкого хулиганства, выражающего неуважение к окружающим и нарушающего общественный порядок.

"Судом нарушительница получила пять суток административного ареста, а также произвела уборку и мытье подъезда", - отметили в ДП Павлодарской области.

В текущем году за совершение мелкого хулиганства к ответственности привлечены 234 жителя Экибастузского района.

Отметим, что по ст.434 КоАП РК мелкое хулиганство, то есть нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам, осквернение зданий, иных сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в иных общественных местах и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, влечет штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге) либо административный арест на срок от 5 до 15 суток. 

Ранее в Павлодаре задержали нетрезвого мужчину, справлявшего нужду возле подъезда и попавшего в объектив камеры видеонаблюдения. Мужчине назначили 10 суток ареста.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2180493-zhitelnica-ekibastuza-popala-na-video-i-byla-vynuzhdena-otmyt-podezd/

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