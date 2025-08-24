"Сбил шлагбаум и несколько авто": погоню за таксистом-нелегалом показала полиция Астаны(видео)
В Астане задержали мужчину, за которым полицейским пришлось устроить погоню. По данным Департамента полиции, водителем оказался иностранец-нелегал, передает NUR.KZ.
По данным ДП Астаны, в столице полицейские задержали иностранца-нелегала, пытавшегося скрыться на Mercedes с подложными номерами.
"В ходе погони он сбил шлагбаум и повредил несколько автомобилей. Мужчина занимался нелегальным такси без документов и страховки, а номера снял с чужого авто. Владельца машины также привлекли к ответственности за передачу управления.
Суд назначил нарушителю трое суток ареста, лишил право на управление транспортным средством, а также за нарушение миграционного законодательства", - рассказали в ДП.
В июле этого года в Костанае сотрудники полиции задержали несовершеннолетних, которых подозревают в угоне автомобиля. ДП города опубликовал видео с погоней за нарушителями.
Недавно в Мангистауской области нарушителя на грузовике задержали после погони в районе Умирзака. Водитель не подчинился требованию полицейских об остановке.
Ранее в Караганде сняли на видео погоню патрульных автомобилей за мусоровозом, водитель которого пытался скрыться от полиции. По результатам медосвидетельствования он оказался пьян.
А в Алматы двое мотоциклистов грубо нарушили правила дорожного движение и пытались уйти от полицейских, погнавшихся за ними. Чтобы остановить гонщиков, стражам порядка пришлось буквально встать у них на пути.
Также в Астане нетрезвый водитель без прав устроил погоню и врезался в патрульный автомобиль. За это мужчина получил реальный срок. Материальный ущерб он уже возместил.
