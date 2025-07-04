Погоню за мотоциклистами устроили полицейские в Алматы (видео)

В Алматы двое мотоциклистов грубо нарушили правила дорожного движение и пытались уйти от полицейских, устроивших за ними в погоню, передает сайт телеканала КТК.

По данным телеканала, инцидент произошел на Восточной объездной автодороге. Мотоциклисты 21 и 23 лет пытались скрыться от патрульных, маневрируя между рядами. Чтобы остановить гонщиков, полицейским пришлось буквально встать у них на пути.

Проверка документов "байкеров" выявила массу нарушений: мотоциклы оказались с фальшивыми номерами, у них отсутствовал техосмотр и страховка, а водители и вовсе оказались без прав.

В итоги обоих казахстанцев оштрафовали на полмиллиона тенге, а их двухколесных друзей отправили на спецстоянку.

Источник: КТК

Напомним, ранее в Караганде сняли на видео погоню патрульных автомобилей за мусоровозом, водитель которого пытался скрыться от полиции.

До этого в Алматы подозреваемый в угоне мопеда попытался скрыться, в результате чего протащил полицейского на несколько метров, столкнувшись при этом с другим участником дорожного движения. Несмотря на полученные травмы, сотрудник полиции задержал мопедиста.

А в области Абай молодой лихач попытался скрыться от полиции. Однако полицейские заблокировали движение на перекрестке и задержали нарушителя. Как оказалось, у 21-летнего водителя не было прав.