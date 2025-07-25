Пьяный водитель без прав врезался в патрульную машину во время погони в Астане

Нетрезвый водитель без прав устроил погоню и врезался в патрульный автомобиль - мужчина получил реальный срок, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Астаны.

Лишенный права вождения транспортными средствами водитель сел за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

При попытке остановки сотрудниками полиции он не подчинился законным требованиям и, проигнорировав их, уехал - завязалась погоня.

В ходе нее он неоднократно нарушал правила дорожного движения, создавая угрозу безопасности окружающих. Все завершилось тем, что водитель столкнулся с патрульной машиной.

После правонарушитель был задержан и помещен под стражу.

В суде он был признан виновным и приговорен к четырем годам лишения свободы с пожизненным лишением права управления транспортными средствами.

Причиненный материальный ущерб возмещен.

"Прокуратура предупреждает, что за управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического, токсикоманического опьянения или передачу управления транспортным средством такому лицу предусмотрено наказание вплоть до 10 лет лишения свободы с пожизненным лишением права управления транспортными средствами", - заявили в надзорном ведомстве.

Ранее в Караганде сняли на видео погоню патрульных автомобилей за мусоровозом, водитель которого пытался скрыться от полиции.

А в области Абай молодой лихач попытался скрыться от полиции. Однако полицейские заблокировали движение на перекрестке и задержали нарушителя. Как оказалось, у 21-летнего водителя не было прав.

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