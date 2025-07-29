Водитель фуры навел шуму в Мангистау (видео)

В Мангистауской области нарушителя на грузовике задержали после погони в районе Умирзака. Водитель не подчинился требованию полицейских об остановке, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, 29 июля около 01:30 сотрудники полиции заметили грузовой автомобиль DAF, который двигался по автодороге в районе промышленной зоны поселка Умирзак. Поведение водителя вызвало подозрения, было подано требование об остановке.

"Однако водитель проигнорировал его и попытался скрыться, неоднократно нарушая правила дорожного движения. Во время преследования он создавал аварийные ситуации, выезжал на встречную полосу и нарушал требования дорожных знаков и разметки", - рассказали в МВД.

После задержания выяснилось, что за рулем находился житель Туркестанской области, занимающийся грузоперевозками. При себе у него имелись соответствующие документы.

Однако от прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался, что согласно законодательству приравнивается к управлению транспортом в состоянии опьянения.

В отношении водителя составили ряд материалов. Его обвинили в неповиновении законным требованиям полиции, нарушении правил маневрирования и выезде на встречную полосу, отказе от медосвидетельствования, игнорировании дорожных знаков и создании аварийной обстановки.

Автомашину водворили на специализированную стоянку. Все материалы переданы в суд для принятия решения в установленном порядке.

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