Полицейские утроили погоню за несовершеннолетними в Костанае (видео)

В Костанае сотрудники полиции задержали несовершеннолетних, которых подозревают в угоне автомобиля. ДП города опубликовал видео с погоней за нарушителями, передает NUR.KZ.

В Instagram-аккаунте Департамент полиции Костанайской области сообщает, что вчера, 28 июля, внимание сотрудников патрульной полиции привлек автомобиль марки Mercedes-Benz. Он двигался с превышением установленной скорости и нарушая правила дорожного движения: выезжал на полосу встречного движения и игнорировал сигналы светофора.

"Информация о транспортном средстве была передана всем дежурным нарядам. На улице Шипина автомобиль был остановлен. За рулем находился 16-летний подросток, в салоне также находились его сверстники", - сообщили в полиции.

По информации правоохранительных органов, автомобиль числился в угоне - ранее его владелица обратилась в полицию с заявлением о пропаже транспортного средства со двора дома.

"Несовершеннолетние были доставлены в подразделение полиции для дальнейшего разбирательства. По факту неправомерного завладения автомобилем возбуждено уголовное дело. Также будет рассмотрен вопрос о привлечении родителей подростков к административной ответственности", - добавили в ДП Костаная.

Напомним, недавно в Мангистауской области нарушителя на грузовике задержали после погони в районе Умирзака. Водитель не подчинился требованию полицейских об остановке.

Ранее в Караганде сняли на видео погоню патрульных автомобилей за мусоровозом, водитель которого пытался скрыться от полиции. По результатам медосвидетельствования он оказался пьян.

А в Алматы двое мотоциклистов грубо нарушили правила дорожного движение и пытались уйти от полицейских, погнавшихся за ними. Чтобы остановить гонщиков, стражам порядка пришлось буквально встать у них на пути.

Также в Астане нетрезвый водитель без прав устроил погоню и врезался в патрульный автомобиль. За это мужчина получил реальный срок. Материальный ущерб он уже возместил.

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