Погоню полицейских за мусоровозом сняли на видео в Караганде

В Караганде сняли на видео погоню патрульных автомобилей за мусоровозом, водитель которого пытался скрыться от полиции. По результатам медосвидетельствования он оказался пьян, передает eKaraganda.kz.

Инцидент с участием водителя мусоровоза произошел 30 июня на улице Сатпаева в Караганде. Сотрудники полка патрульной полиции УП города остановили автомобиль марки Dongfeng, принадлежащий ТОО "ГорКомТранс".

Данное происшествие не осталось без внимания горожан - за погоней и действиями нарушителя наблюдали десятки свидетелей, вплоть до улицы Приканальная, где находится офис предприятия. Очевидцы делились происходящим в соцсетях, удивляясь дерзости и безрассудству водителя мусоровоза.

Как пояснили в ДП Карагандинской области, при общении с 56-летним водителем стражи порядка почувствовали резкий запах алкоголя. По информации ведомства, на законное требование предъявить документы мужчина отреагировал агрессивно - оттолкнул одного из полицейских и попытался скрыться, проигнорировав неоднократные требования об остановке.

Водителя оперативно задержали. Медицинское освидетельствование подтвердило, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении мужчины составили административный материал. В ближайшее время его направят в суд для принятия соответствующего процессуального решения.

Транспортное средство водворили на штрафную стоянку. Сам нарушитель оказался в камере временного содержания.

Ранее в Алматы подозреваемый в угоне мопеда попытался скрыться, в результате чего протащил полицейского на несколько метров, столкнувшись при этом с другим участником дорожного движения. Несмотря на полученные травмы, сотрудник полиции задержал мопедиста.

В области Абай молодой лихач попытался скрыться от полиции. Однако полицейские заблокировали движение на перекрестке и задержали нарушителя. Как оказалось, у 21-летнего водителя не было прав.

А житель Семея не отреагировал на законные требования об остановке и продолжил движение с высокой скоростью, пытаясь скрыться от полиции. В ходе погони не справился с управлением и попал в ДТП.