"Самокатчики устроили гонки по Аль-Фараби": виновных нашли и наказали в Алматы

В Алматы двоих лихачей-самокатчиков, которые поздним вечером устроили гонки по проспекту Аль-Фараби, наказали. Один из нарушителей оказался несовершеннолетним, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

Сегодня утром мы писали, что в Алматы два человека на электросамокатах устроили поздно вечером гонки на проезжей части проспекта Аль-Фараби - они на полной скорости маневрировали между машинами. Любителями экстрима заинтересовались в полиции.

Недавно в Instagram-аккаунте Департамента полиции Алматы сообщили, что двоих лихачей- самокатчиков задержали, один из них - несовершеннолетний.

"Выяснилось, что мужчина постарше не имеет водительских прав, за грубые нарушения ПДД он привлечен к ответственности. В отношении несовершеннолетнего к ответственности привлечен его родитель: за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и за нахождение подростка в ночное время без сопровождения взрослых", - сообщил заместитель начальника Управления местной полицейской службы ДП Алматы Тимур Ногайбаев.

В полиции напомнили, что подобное поведение на дорогах недопустимо. Разгоняясь на самокатах, молодые люди подвергают опасности не только свою жизнь, но и безопасность других участников дорожного движения. Родителей также призывают быть более внимательными к своим детям и объяснять им правила безопасного поведения на улице.

Напомним, ранее замминистра внутренних дел Санжар Адилов в кулуарах мажилиса рассказал о планах по ужесточению закона касательно самокатчиков и велосипедистов. Тогда же сообщалось, что самокатчикам хотят ограничить передвижение по тротуарам.

Также полиция Алматы днями ранее обратилась к владельцам электросамокатов из-за роста случаев ДТП с данным видом транспорта. Владельцев предупредили о штрафах.

Кроме того, сегодня сообщалось, что в Сети появилось видео очевидца, запечатлевшего наезд внедорожника на самокатчика в Астане. Пост прокомментировали в полиции.

