Самокатчики устроили гонки по Аль-Фараби в Алматы: теперь их ищет полиция (видео)

В Алматы два человека на электросамокатах устроили гонки на проезжей части проспекта Аль-Фараби. Сейчас любителей экстрима разыскивает полиция, передает сайт телеканала КТК.

Инцидент прошел на проспекте Аль-Фараби поздно вечером. На опубликованных в Сети кадрах видно, как два самокатчика на полной скорости маневрируют между машинами.

Поступок самокатчиков возмутил водителей, которые и сняли видео. Автомобилисты отмечают, что скорость самокатов превышала 80 километров в час.

Нарушителями заинтересовались полицейские.

"В настоящее время по данному факту местной полицейской службой проводится проверка. Участники видео непременно будут установлены и привлечены к заслуженной ответственности.

При этом мы отметим, что дорога не прощает ошибок. Такое вопиющее, отвратительное поведение на дороге – это прежде всего угроза самим правонарушителям и другим участникам дорожного движения", - сообщили в полиции.

Правоохранители отмечают, что, несмотря на ужесточение правил, водители электросамокатов все чаще их игнорируют, иногда это заканчивается печально. Так, с начала года из-за их невнимательности произошло 195 ДТП, в которых пострадало около 200 человек.

Источник: КТК

Напомним, ранее замминистра внутренних дел Санжар Адилов в кулуарах мажилиса рассказал о планах по ужесточению закона касательно самокатчиков и велосипедистов. Тогда же сообщалось, что самокатчикам хотят ограничить передвижение по тротуарам.

В августе 2023 года сообщалось о появлении в городах Казахстана зон, которые различаются уровнем ограничений на пользование электросамокатами.

Вице-министр внутренних дел Игорь Лепеха в марте 2024 года сообщил, что у акимов будут полномочия по регулированию деятельности самокатов, они смогут устанавливать дополнительные правила - где можно перемещаться, где нельзя, в какое время запретить их передвижение.

А в прошлом году запретить самокатчикам ездить в парках и скверах предложили в Астане.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.