Сотрудники акимата похитили более 46 млн тенге в СКО

В Северо-Казахстанской области более 46 миллионов тенге из бюджета похитили бывшие сотрудники акимата. Их лишили свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщает официальный сайт надзорного органа, приговор по делу о хищении бюджетных средств в особо крупном размере в группе лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения суд вынес 3 февраля 2025 года.

Дело расследовалось прокуратурой Северо-Казахстанской области.

В суде сотрудники акимата свою вину в совершенных преступлениях отрицали и в содеянном не раскаялись.

Несмотря на это, государственное обвинение доказало, что подсудимые путем обмана и злоупотребления доверием совершили хищение имущества, причинив ущерб государству на сумму более 46 млн тенге.

Петропавловский городской суд, согласившись с мнением прокуратуры, осудил всех к реальному лишению свободы на сроки от 6,5 до 6 лет 8 месяцев, взыскав с них причиненный материальный вред. Приговор уже вступил в законную силу.

Ранее в Акмолинской области выявили нарушения в сфере законодательства при финансировании ремонта административного здания. Руководителя отдела привлекли к дисциплинарной ответственности.

В акимате Шымкента подтвердили задержание главы управления архитектуры и градостроительства города Армана Абдешова. Он был доставлен в ИВС по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества".

А в Кокшетау расследовали дело о хищении более 170 млн тенге, выделенных на строительство набережной. В ИВС водворили бывшего руководителя отдела ЖКХ акимата города.

