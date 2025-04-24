Хищение 170 млн тенге при строительстве набережной в Кокшетау: задержан экс-глава отдела ЖКХ

Дело о хищении более 170 млн тенге, выделенных на строительство набережной в Кокшетау, находится на стадии завершения, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Акмолинской области.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, специальные прокуроры Акмолинской области по подозрению в совершении хищения на сумму свыше 170 млн тенге задержали и водворили в ИВС бывших руководителей отдела ЖКХ акимата Кокшетау и технического надзора - ТОО "М-Строй проект", а также фактического владельца подрядной организации ТОО "ПавлодарЭнергоМонтаж".

"Эти средства были выделены для строительства набережной в Кокшетау от территории старого аэропорта до Центра крови", - отметили в прокуратуре Акмолинской области.

Действия подозреваемых квалифицировали как растрату имущества в особо крупном размере (ч.4 ст.189 УК РК). Санкция данной статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Все подозреваемые с санкции суда взяты под стражу.

"В ходе следствия обнаружено преступно нажитое имущество - коммерческая недвижимость в Астане оценочной стоимостью 95 млн тенге", - рассказали в ведомстве.

По информации прокуратуры, с целью сокрытия хищения часть работ по проекту "Набережная" проводилась за счет похищенных средств по другому объекту строительства в Атбасаре.

В этой связи действия одного фигуранта дополнительно квалифицировали как легализацию (отмывание) денег и иного имущества, полученных преступным путем (ч.3 ст.218 УК РК). За это предусматривается наказание до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В настоящее время уголовное дело находится на стадии завершения. Окончательную точку в деле поставит суд.

Ранее в Акмолинской области руководителя отдела ЖКХ и директора ТОО осудили за злоупотребление полномочиями и хищение 8 млн тенге при ремонте котельных. Как рассказали в суде, директор ТОО составил акты выполненных работ об установке трех отопительных котлов в Акколе без фактической их установки. Глава отдела ЖКХ, зная, что котлы не установлены, подписывал акты и счета к оплате.

Также в Акмолинской области глава отдела ЖКХ незаконно распределял земельные участки в Косшы, за что получил дисциплинарное взыскание. Так, пляж, расположенный вдоль реки Саркырама, был необоснованно передан индивидуальному предпринимателю на 5 лет.