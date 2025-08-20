Задержание главного архитектора подтвердили в акимате Шымкента

В акимате Шымкента прокомментировали задержание главы управления архитектуры и градостроительства города Армана Абдешова, передает NUR.KZ со ссылкой на МИА "Казинформ".

Сегодня на брифинге в акимате Шымкента подтвердили факт задержания чиновника представителями компетентных органов.

Как подчеркнул заместитель акима города Сарсен Куранбек, вопросы у правоохранителей возникли в связи с предыдущими должностями Абдешова.

По словам чиновника, компетентные органы заинтересовались прежней деятельностью задержанного, по которой сейчас проводится проверка. Ведется досудебное расследование.

Ранее переживший покушение заместитель акима Шымкента Руслан Берденов опровергнул информацию о том, что задержанный в городе экс-руководитель управления архитектуры и градостроительства является "его человеком".

Тогда же сообщалось, что Арман Абдешов был доставлен в изолятор временного содержания по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества".

По информации на официальном сайте Управления архитектуры и строительства акимата Жамбылской области, Арман Абдешов трудовую деятельность начал инженером в компании "Сим-Тас Проект" в Шымкенте. Он также занимал должность инструктора Департамента архитектуры и градостроительства Южно-Казахстанской области, затем - главного специалиста кадастрового отдела, начальника отдела архитектуры.

С 2018 по 2020 год работал директором "Архитектурного бюро" при Департаменте архитектуры и градостроительства Жамбылской области, а также возглавлял Управление архитектуры и градостроительства акимата Жамбылской области.

