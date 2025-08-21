Срок до 10 лет: за ослепление пилотов лазером будут наказывать лишением свободы в Казахстане

В УК РК введена новая статья, согласно которой за ослепление пилотов лазером полагается штраф, либо арест и лишение свободы до 10 лет, передает NUR.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Генеральной прокуратуры РК, угроза, связанная с ослеплением пилотов лазерными устройствами, носит реальный и крайне опасный характер.

"Такие действия создают прямую угрозу безопасности полетов, особенно в критические моменты - при взлете и посадке. Пилоты могут временно потерять зрение, что потенциально может привести к авиационному происшествию", - отмечает ведомство.

По данным авиационных служб Казахстана, за последние 6 лет зафиксировано 98 случаев ослепления экипажей пассажирских авиалайнеров. Наибольшее число фактов имело место в международном аэропорту Алматы.

Если в 2017 году было зафиксировано 8 сообщений, то в 2023 году уже 30.

До последнего времени отечественное законодательство не предусматривало специальной ответственности за подобные действия, что существенно затрудняло привлечение виновных к ответственности, подчеркивают прокуроры.

Между тем, в таких странах как в Австралия, Германия, Новая Зеландия, Канада и США, лазерное ослепление пилотов квалифицируется как уголовное преступление, за которое предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы.

Теперь ситуация изменилась.

"Принятием закона 16 июля текущего года в Уголовный кодекс введена новая статья 352-1, устанавливающая уголовную ответственность за создание помех управлению воздушным судном с использованием лазерных устройств или беспилотных летательных аппаратов.

Наказание варьируется в зависимости от последствий содеянного от штрафа или ареста до лишения свободы сроком до 10 лет", - сообщает Генпрокуратура.

Прокуратура рассматривает данное нововведение как важный шаг по защите общественной безопасности и предупреждению преступных посягательств в сфере транспорта.

"Такие деяния не являются безобидной шалостью. Это - грубое нарушение закона, ставящее под угрозу жизни и здоровье десятков, а порой и сотен людей.

Прокуратура в пределах своей компетенции будет принимать все необходимые меры для обеспечения неотвратимости наказания и профилактики подобных правонарушений", - резюмируется в публикации.

Напомним, ранее в июле по проблеме высказался директор департамента законодательства в сфере общественного порядка Министерства юстиции Думан Сулейменов.

По его словам, в 2023 году было зарегистрировано 60 фактов ослепления пилотов лазерными устройствами. По 35-ти сообщениям проводилось досудебное расследование. Уголовные дела начаты по статье "Хулиганство". Но 33 дела были прекращены за отсутствием состава уголовного правонарушения, по 2 делам расследование прервано.

Отметим, в текущем году в Казахстане предлагали ввести несколько новых статей в Уголовный кодекс. Так, министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров разъяснил свое предложение ввести уголовную ответственность для недобросовестных дилеров мяса.

А в январе этого года в Казахстане предложили ввести ответственность не только для тех, кто получает вознаграждение, но и для тех, кто его предлагает.

Между тем, также в начале июля Генеральная прокуратура обратилась к казахстанцам с предупреждением - за "дропперство" - передачу своих банковских карт, счетов, персональных данных - вводится уголовная ответственность.

Также в июле Токаев утвердил поправки в Уголовный, Уголовно-процессуальный, Уголовно-исполнительный кодексы, кодекс "О браке (супружестве) и семье", законы "Об оперативно-розыскной деятельности", "О платежах и платежных системах" и другие.

Отметим, что со всеми изменениями, которые были одобрены депутатами, можно ознакомиться на сайте сената. Так, в поправках указано, что в закон вносят понятие сталкинга, а теперь также будет усилена ответственность за принуждение к браку.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.