Казахстанцев будут наказывать за ослепление пилотов лазером

В Уголовный кодекс Казахстана внесут изменения, теперь в стране буде предусмотрено наказание за ослепление пилотов самолета лазером, передает корреспондент NUR.KZ.

Директор департамента законодательства в сфере общественного порядка Министерства юстиции Думан Сулейменов на брифинге СЦК рассказал о сути новой статьи 352-1 в Уголовном кодексе РК.

"В Казахстане участились случаи ослепления экипажей пассажирских авиалайнеров лазерными устройствами. Как правило, хулиганские действия совершаются при посадке или взлете самолетов. Такие действия создают угрозу безопасности эксплуатации воздушных судов", - рассказал он.

По его словам, в 2023 году было зарегистрировано 60 фактов ослепления пилотов лазерными устройствами. По 35-ти сообщениям проводилось досудебное расследование. Уголовные дела начаты по статье "Хулиганство". Но 33 дела были прекращены за отсутствием состава уголовного правонарушения, по 2 делам расследование прервано.

Отмечается, что наибольшее число фактов имело место международном аэропорту города Алматы. За 6 лет зафиксировано 98 случаев ослепления пилотов. В мире, как подчеркнул спикер, предусмотрена серьезная ответственность за такие деяния.

"В Австралии, Германии, Новой Зеландии, Канаде и США такое деяние признается преступлением - лазерное нападение. В 2016 году в Узбекистане в Уголовный кодекс была введена новая статья "Создание помех лазерным лучом по время эксплуатации воздушного судна". Наказание установлено до 1 года лишения свободы.

В Германии уголовная ответственность за такое деяние наступает по статье 315 "Опасное вмешательство в железнодорожное, водное или воздушное движение". Предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы. Международная организация гражданской авиации (ICAO) признает опасность лазерных лучей для безопасности воздушного движения", - пояснил Думан Сулейменов.

Отметим, в текущем году в Казахстане предложили ввести уже несколько новых статей в Уголовный кодекс. Так, несколько дней назад министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров разъяснил свое предложение ввести уголовную ответственность для недобросовестных дилеров мяса.

А в январе этого года в Казахстане предложили ввести ответственность не только для тех, кто получает вознаграждение, но и для тех, кто его предлагает.

А в конце мая депутаты мажилиса приняли на заседании во втором чтении проект закона, которым вводится уголовная ответственность за кражу невест и сталкинг.

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