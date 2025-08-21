КНБ изъял оружие в Астане, Шымкенте и ряде регионов Казахстана

В КНБ сообщили об изъятии оружия и боеприпасов в Астане, Шымкенте и ряде областей Казахстана. В настоящее время по данным фактам проводятся следственно-оперативные мероприятия, передает NUR.KZ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, с начала августа 2025 года КНБ совместно с органами полиции и при координации прокуратуры в городах Астана, Шымкент, Атырауской, Жамбылской, Карагандинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях и области Ұлытау проведен ряд оперативно-розыскных мероприятий по поиску и изъятию из незаконного оборота оружия, в том числе похищенного во время январских событий.

Изъято 12 автоматов Калашникова, 6 пистолетов, 15 ружей, 3 гранаты и более 500 единиц боеприпасов.

По указанным фактам проводятся следственно-оперативные мероприятия.

Работа в данном направлении продолжается.

Напомним, в начале лета сообщалось, что в Казахстане прошло ОПМ "Қару", в рамках которого было изъято 400 единиц оружия, а также свыше 2,5 тыс. патронов и шесть взрывных устройств. Кроме того, полицейскими обнаружено 40 тайников с оружием и боеприпасами. В МВД напомнили, что добровольная сдача незаконно хранящегося оружия освобождает от уголовной и административной ответственности.

Также стало известно, что в некоторых регионах Казахстана были обнаружены схроны с оружием, которое было похищено во время январских событий. В МВД отметили, что за последние три года благодаря оперативным мероприятиям, обыскам и рейдам найдено и изъято 8 119 единиц различного оружия, 845 гранат, более 114 тыс. боеприпасов, 738 схронов с оружием.

