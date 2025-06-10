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Похищенное во время январских событий оружие вновь нашли в регионах Казахстана

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Изъятые оружие и экипировка полицейских
Оружие и экипировка. Фото: Polisia.kz

На прошлой неделе в стране прошло ОПМ "Қару", в рамках которого было изъято 400 единиц оружия, а также свыше 2,5 тысячи патронов, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

По информации медиапортала МВД, со 2 по 6 июня в стране прошло республиканское оперативно-профилактическое мероприятие "Қару", направленное на изъятие из незаконного оборота оружия и боеприпасов.

По итогам мероприятия из незаконного оборота изъято 400 единиц оружия, а также свыше 2,5 тыс. патронов и шесть взрывных устройств. Также обнаружено 40 тайников с оружием и боеприпасами.

"Изъяты оружие и полицейская экипировка, похищенные в ходе январских событий, из которых два автомата Калашникова, четыре пистолета, четыре нарезных карабина, а также служебные бронежилеты, каски и щиты. Добровольно сдано 87 единиц оружия.

Проверкой охвачено свыше 29 тысяч владельцев гражданского оружия, из которых 845 лиц привлечено к административной ответственности. Сотрудниками полиции проверено более 10 тыс. крестьянских и отгонных хозяйств, где изъято более 65 единиц различного оружия", - сообщил начальник департамента криминальной полиции МВД Канат Нурмагамбетов.

Министерство внутренних дел напоминает, что добровольная сдача незаконно хранящегося оружия освобождает от уголовной и административной ответственности.

Ранее в Комитете Нацбезопасности рассказали об изъятии оружия и боеприпасов, а также о пресечении канала контрабанды. Отмечается, что значительная часть этого оружия была похищена в ходе "январских событий".

Также в марте схроны с оружием, которое было похищено во время январских событий, вновь нашли в некоторых регионах Казахстана. Например, вблизи города Жаркент в заброшенном здании найден тайник, где изъято гладкоствольное ружье марки Remington 11-87.

До этого на окраине города Шымкента, недалеко от кладбища, обнаружен схрон оружия, где было изъято 4 гладкоствольного ружья и боеприпасы, в том числе похищенные из оружейного магазина в Алматы в период январских событий.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2253819-pohishchennoe-vo-vremya-yanvarskih-sobytiy-oruzhie-vnov-nashli-v-regionah-kazahstana-video/