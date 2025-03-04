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Эзотерика

Похищенное во время январских событий оружие вновь нашли на юге Казахстана (фото)

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Изъятое оружие
Изъятое оружие. Фото: polisia.kz

Схроны с оружием, которое было похищено во время январских событий, вновь нашли в некоторых регионах Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Подчеркивается, что министерством продолжается работа по обнаружению и изъятию из незаконного оборота оружия, в том числе похищенного в период январских событий

Например, вблизи города Жаркент в заброшенном здании найден тайник, где изъято гладкоствольное ружье марки Remington 11-87. Как отметили в полиции, ружье было похищено во время кантара.

Изъятое оружие
Изъятое оружие. Фото: polisia.kz

Также в Жамбылской области на окраине села Бірлесу также найден схрон, где изъято гладкоствольное ружье модели Benelli (по данным МВД, похищенное во время январских событий), двуствольное охотничье ружье, ручная граната и четыре патрона.

Еще один схрон с оружием, которое похитили в январе 2022 года, нашли в Алмтинской области.

В канаве обнаружены два охотничьих ружья разных калибров (одно из которых похищено во время январских событий), светошумовая граната, магазин от АК-74, семь патронов и черная тактическая маска.

Изъятое оружие
Изъятое оружие. Фото: polisia.kz

А рядом с городом Жанатас выявлено место со спрятанными двуствольным гладкоствольным ружьем, газовым пистолетом и тремя патронами.

"За последние три года благодаря оперативным мероприятиям, обыскам и рейдам найдено и изъято 8 119 единиц различного оружия, 845 гранат, более 114 тыс. боеприпасов. Также обнаружено 738 схронов с оружием", - сообщили в полиции.

Согласно статье 287 Уголовного кодекса РК, незаконные ношение или сбыт холодного оружия, за исключением, когда ношение холодного оружия связано с охотничьим промыслом, а равно продажа работниками организаций торговли оружия и боевых припасов к нему физическим лицам, организациям, не имеющим соответствующего разрешения, наказываются штрафом в размере до 200 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 180 часов, либо арестом на срок до 50 суток, с конфискацией имущества или без таковой.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2225426-pohishchennoe-vo-vremya-yanvarskih-sobytiy-oruzhie-vnov-nashli-na-yuge-kazahstana-foto/