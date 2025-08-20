Информацию о жестоком обращении с ребенком в детсаду Алматы прокомментировали в полиции
Опубликовано:
В Сети появилась информация, что в Алматы воспитательницу подозревают в жестоком обращении с ребенком, в результате чего малыш получил рану на лбу. Пост прокомментировали в полиции, передает NUR.KZ.
Публикация появилась в Telegram-канале ZHEST_KZ. Авторы написали, что к ним обратились родители ребенка, которые заявили о жестоком обращении.
"На кадрах, которые нам предоставили родители, видно, как женщина хватает ребенка за плечи, резко дергает его, затем происходит удар. Родители утверждают, что после него у ребенка образовалось глубокое рассечение на лбу", - говорится в публикации.
Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в полицию.
"По данному факту Управлением полиции Бостандыкского района возбуждено уголовное дело. Объективные обстоятельства устанавливаются, после чего будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции города Алматы.
Напомним, ранее жительница Алматы обвинила воспитателя одного из частных коррекционных центров для особенных детей в жестоком обращении с ее дочерью.
Ранее в Сети появилась информация, что в одном из детских садов Астаны воспитательница избивала ребенка. Публикацию прокомментировали в полиции - заведено дело.
До этого в Сети также было опубликовано видео, на котором, предположительно, воспитатель детсада в Алматы закрывает рот ребенка рукой, не давая ему дышать. В ДП сообщили о возбуждении уголовного дела.
Позже стало известно, что деятельность филиала детсада, воспитателя которого обвиняют в том, что она душила ребенка, остановлена. Владелица учреждения опубликовала видеообращение по произошедшему.
А в конце января в социальных сетях распространилось видео из детского сада в Атырау - на кадрах видно, как воспитатель пинает ребенка. В полиции заявили о возбуждении дела.
