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      "Наступила ногами, замахивалась": алматинка обвинила воспитателя в избиении ребенка с аутизмом

      Опубликовано:

      Ребенок и воспитатель
      Ребенок и воспитатель. Кадр из видео: 31 канал

      Жительница Алматы обвинила воспитателя одного из частных коррекционных центров для особенных детей в жестоком обращении с ее дочерью, сообщает 31 канал.

      По данным телеканала, соцсети облетело видео, на кадрах якобы педагог одного из частных алматинских коррекционных центров в агрессивной форме требует выполнять ее команду. Отмечается, что специалист даже замахивалась и кричала на подопечную, страдающую аутизмом.

      Мама ребенка рассказала, что 9-летняя Надия ходила в данный центр с апреля. По словам женщины, в один из дней она увидела синяки на руке, поэтому сразу же забила тревогу и попросила предоставить видео.

      "Наступила ногами своими, потом замахивалась рукой. Я видела как моя дочка начала закрывать, получается, голову. Такого никогда не делала она, чтобы закрывалась рукой. И особенного ребенка нужно долго учить чему-то. Вот эта реакция у нее выработалась. Я хочу чтобы девушка была наказана, чтобы в данном центре провели проверку", - сказала мама ребенка Ризвангуль Ибраимова.

      Как сообщили в полиции, управлением Медеуского района возбуждено уголовное дело.

      "В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, опрос участников и очевидцев, а также получение заключений экспертиз. Ход расследования находится на особом контроле. По его итогам виновные лица будут привлечены к ответственности в соответствии с законом", - отметили в ДП.

      Сейчас Ризвангуль Ибраимова сама занимается с ребенком дома. После этого случая девочка боится заниматься с педагогами.

      Ранее в Сети появилась информация, что в одном из детских садов Астаны воспитательница избивала ребенка. Публикацию прокомментировали в полиции - заведено дело.

      До этого в Сети также было опубликовано видео, на котором, предположительно, воспитатель детсада в Алматы закрывает рот ребенка рукой, не давая ему дышать. В ДП сообщили о возбуждении уголовного дела.

      Позже стало известно, что деятельность филиала детсада, воспитателя которого обвиняют в том, что она душила ребенка, остановлена. Владелица учреждения опубликовала видеообращение по произошедшему.

      А в конце января в социальных сетях распространилось видео из детского сада в Атырау - на кадрах видно, как воспитатель пинает ребенка. В полиции заявили о возбуждении дела.

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