Авто с "мигалками" заехали в русло реки Есентай: водителей машин арестовали в Алматы
В Департаменте полиции Алматы сообщили, что водители, заехавшие на автомобилях в русло реки Есентай, были арестованы на 5 суток по решению суда, передает NUR.KZ.
В Instagram-аккаунте Департамента полиции Алматы опубликовали информацию о наказании водителей, которые заехали в русло реки Есентай прямо на автомобилях.
"На кадрах зафиксирован факт заезда автомобилей в русло реки. В ходе проведенных розыскных мероприятий личности водителей установлены. По итогам проверки они привлечены к административной ответственности за допущенные правонарушения по шести статьям КоАП.
Автомашины водворены на специализированную штрафную стоянку. Решением суда оба водителя подвергнуты административному аресту сроком на 5 суток каждый", - сказано в сообщении.
В ведомстве также напомнили, что заезд транспортных средств в русла рек недопустим и опасен как для окружающей среды, так и для самих участников дорожного движения.
