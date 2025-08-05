"Опасная автоколонна": сразу нескольких водителей задержали за агрессивную езду в Алматы

В Департаменте полиции Алматы сообщили о задержании участников "опасной автоколонны", водителей привлекли к ответственности, передает NUR.KZ.

В ДП рассказали, что при мониторинге соцсетей был выявлен видеоролик, на котором зафиксированы грубые нарушения ПДД со стороны водителей сразу нескольких автомашин.

"В рамках розыскных мероприятий установлены и задержаны водители транспортных средств, нарушившие ПДД. В отношении каждого из них проведено правовое разбирательство с учетом характера правонарушений, по результатам чего правонарушители привлечены к административной ответственности", - заявили в ДП.

В полиции добавили, что со всеми участниками проведены профилактические беседы.

Также в ДП заявили, что продолжат выявлять водителей, склонных к агрессивному стилю вождения.

В июле текущего года в Сети появилось видео с грубейшими нарушениями ПДД, допущенными водителями сразу нескольких автомобилей в Алматы. Виновных нашли и наказали.

Недавно в Уральске сотрудники патрульной полиции остановили автоколонну с героями Marvel, участники которой грубо нарушили правила дорожного движения.

А в Алматинской области оштрафовали двух водителей, которые припарковали свои автомобили посреди БАКАД с нарушениями, чтобы передать некий сверток.

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