"Опасная автоколонна": сразу нескольких водителей задержали за агрессивную езду в Алматы
Опубликовано:
В Департаменте полиции Алматы сообщили о задержании участников "опасной автоколонны", водителей привлекли к ответственности, передает NUR.KZ.
В ДП рассказали, что при мониторинге соцсетей был выявлен видеоролик, на котором зафиксированы грубые нарушения ПДД со стороны водителей сразу нескольких автомашин.
"В рамках розыскных мероприятий установлены и задержаны водители транспортных средств, нарушившие ПДД. В отношении каждого из них проведено правовое разбирательство с учетом характера правонарушений, по результатам чего правонарушители привлечены к административной ответственности", - заявили в ДП.
В полиции добавили, что со всеми участниками проведены профилактические беседы.
Также в ДП заявили, что продолжат выявлять водителей, склонных к агрессивному стилю вождения.
В июле текущего года в Сети появилось видео с грубейшими нарушениями ПДД, допущенными водителями сразу нескольких автомобилей в Алматы. Виновных нашли и наказали.
Недавно в Уральске сотрудники патрульной полиции остановили автоколонну с героями Marvel, участники которой грубо нарушили правила дорожного движения.
А в Алматинской области оштрафовали двух водителей, которые припарковали свои автомобили посреди БАКАД с нарушениями, чтобы передать некий сверток.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2272203-opasnaya-avtokolonna-policiya-zaderzhala-zhiteley-almaty-posle-prosmotra-socsetey-video/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах