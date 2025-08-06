Жителю Атырау выписали штраф за нарушение, хотя в его авто никого не было

Житель Атырау удивился по поводу того, что его автомобиль, перевозимый на эвакуаторе, был оштрафован за нарушение ПДД - превышение разрешенной скорости, передает "Ак Жайык".

"С каких это пор стали выписывать штрафы автомобилям, стоящим на эвакуаторе? Почему перед отправкой штрафа не проверяют по камерам реальное положение машины?" - возмутился житель Атырау.

По его словам, он не управлял автомобилем в момент фиксации, и при перевозке на эвакуаторе невозможно нарушить ПДД.

По данному факту департамент полиции дал разъяснение, заявив, что штрафы фиксируются автоматически.

"В случае недоразумения жители могут обратиться в управление административной полиции по адресу: проспект Абулхаир хана, 55А, 2 этаж, кабинет 210, чтобы выяснить ситуацию", - отметили в ведомстве.

В Северо-Казахстанской области уведомление о превышении скорости позволило установить движение угнанной машины. В рамках плана перехвата в районе выставили стационарные посты, и полицейские задержали авто.

В Костанае отменили постановление о нарушении скоростного режима из-за ошибок фиксации со стороны системы "Автоураган". Женщина обратилась в суд и представила видеозапись с регистратора, которая поставила под сомнение точность фиксации скорости.

Казахстанцы получают штрафы за нарушения на дорогах, которых они не совершали. К ошибке может привести сбой в электронной системе фиксации нарушений. Так, камеры могут неверно распознать номерные знаки: на это влияют погодные условия, солнечные блики и загрязнение объективов.

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