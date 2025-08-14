Авто с "мигалками" заехало в русло реки в Алматы: полиция начала проверку (видео)
В Сети распространяется видео, на котором авто совершает сразу несколько нарушений ПДД. Одно из них - заезд в русло реки Есентай. В полиции начали проверку, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Алматы.
В Telegram-канале zhest_kz_official опубликовано видео, где серая Toyota заехала в русло реки Есентай, которая также известна как Весновка и пересекает проспект Аль-Фараби. Автор пишет, что также у машины не было госномеров, но были включены проблесковые маячки.
Сообщается, что необычное происшествие было снято 13 августа примерно 23:40. За разъяснением корреспондент NUR.KZ обратился в Департамент полиции Алматы.
"Подобные действия уже сами по себе являются нарушением, а в данном случае дополнительно установлено, что на транспортном средстве незаконно установлены проблесковые маячки и отсутствует государственный регистрационный номерной знак", - рассказали в пресс-службе ДП.
По информации полиции, по данному факту проводится проверка. Водителю предстоит ответить сразу за несколько грубых нарушений.
"Нарушения, связанные с созданием угрозы безопасности, недопустимы и будут пресекаться. Водитель понесет ответственность по всем выявленным эпизодам. Полиция Алматы последовательно реагирует на подобные факты и призывает горожан уважать закон и правила дорожного движения", - отметил заместитель начальника Управления местной полицейской службы ДП города Алматы Тимур Ногайбаев.
Напомним, 10 суток ареста получил нарушитель ПДД в Шымкенте - мужчина создавал аварийные ситуации и угрозу для других участников движения.
До этого в Департаменте полиции Алматы сообщили о задержании участников "опасной автоколонны", водителей привлекли к ответственности.
А житель Атырау удивился по поводу того, что его автомобиль, перевозимый на эвакуаторе, был оштрафован за нарушение ПДД - превышение разрешенной скорости.
Кроме того, в Алматинской области оштрафовали двух водителей, которые припарковали свои автомобили посреди БАКАД с нарушениями, чтобы передать некий сверток.
