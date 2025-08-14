Авто с "мигалками" заехало в русло реки в Алматы: полиция начала проверку (видео)

В Сети распространяется видео, на котором авто совершает сразу несколько нарушений ПДД. Одно из них - заезд в русло реки Есентай. В полиции начали проверку, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Алматы.

В Telegram-канале zhest_kz_official опубликовано видео, где серая Toyota заехала в русло реки Есентай, которая также известна как Весновка и пересекает проспект Аль-Фараби. Автор пишет, что также у машины не было госномеров, но были включены проблесковые маячки.

Сообщается, что необычное происшествие было снято 13 августа примерно 23:40. За разъяснением корреспондент NUR.KZ обратился в Департамент полиции Алматы.

"Подобные действия уже сами по себе являются нарушением, а в данном случае дополнительно установлено, что на транспортном средстве незаконно установлены проблесковые маячки и отсутствует государственный регистрационный номерной знак", - рассказали в пресс-службе ДП.

По информации полиции, по данному факту проводится проверка. Водителю предстоит ответить сразу за несколько грубых нарушений.

"Нарушения, связанные с созданием угрозы безопасности, недопустимы и будут пресекаться. Водитель понесет ответственность по всем выявленным эпизодам. Полиция Алматы последовательно реагирует на подобные факты и призывает горожан уважать закон и правила дорожного движения", - отметил заместитель начальника Управления местной полицейской службы ДП города Алматы Тимур Ногайбаев.

