Казахстанцы получили штрафы из-за "передачки", так как остановили авто посреди БАКАД

В Алматинской области оштрафовали двух водителей, которые припарковали свои автомобили посреди БАКАД с нарушениями, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщается в Telegram-аккаунте Департамента полиции Алматинской области, на 43 километре автомагистрали БАКАД камеры видеонаблюдения зафиксировали грубое нарушение правил дорожного движения со стороны водителей двух автомобилей.

"Один из них, оставив транспортное средство на проезжей части, передал "передачку" другому водителю, который также припарковал автомобиль с нарушением правил.

Оба правонарушителя оперативно установлены и привлечены к административной ответственности: первый водитель оштрафован на 20 МРП (78 640 тенге) за создание аварийной ситуации и нарушение правил маневрирования, второй - на 5 МРП (19 660 тенге) за несоблюдение требований дорожных знаков и общих обязанностей участников дорожного движения", - сказано в сообщении.

В ДП напомнили, что все нарушения, зафиксированные в автоматическом режиме, подлежат обязательному разбору, а виновные водители - привлечению к ответственности.

В декабре прошлого года сообщалось, что суд в Актобе вынес решение по делу гражданина, нарушившего общественный порядок на парковке торгового центра. Ему было назначено наказание в виде ареста.

Ранее мы писали, что о внесении изменений в тарифы проезда по Большой Алматинской Кольцевой автомобильной дороге, которые планировалось сделать дороже.