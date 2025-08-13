Валил густой дым: лихача на переоборудованной машине арестовали в Шымкенте (видео)

10 суток ареста получил нарушитель ПДД в Шымкенте - мужчина создавал аварийные ситуации и угрозу для других участников движения, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Камеры зафиксировали нарушения 20-ленего водителя. Также выяснилось, что автомобиль был незаконно переоборудован - из выхлопной системы машины выходил густой дым, ухудшающий видимость и мешающий движению других водителей.

В отношении нарушителя были составлены протоколы по нескольким статьям КоАП, в том числе его привлекли к ответственности за мелкое хулиганство.

Согласно решению суда, молодой человек арестован на 10 суток, его автомобиль отправлен на спецстоянку.

