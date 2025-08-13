Валил густой дым: лихача на переоборудованной машине арестовали в Шымкенте (видео)
Опубликовано:
10 суток ареста получил нарушитель ПДД в Шымкенте - мужчина создавал аварийные ситуации и угрозу для других участников движения, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.
Камеры зафиксировали нарушения 20-ленего водителя. Также выяснилось, что автомобиль был незаконно переоборудован - из выхлопной системы машины выходил густой дым, ухудшающий видимость и мешающий движению других водителей.
В отношении нарушителя были составлены протоколы по нескольким статьям КоАП, в том числе его привлекли к ответственности за мелкое хулиганство.
Согласно решению суда, молодой человек арестован на 10 суток, его автомобиль отправлен на спецстоянку.
Напомним, не так давно в полиции области Абай опубликовали кадры погони за парой, которая сначала пыталась скрыться на машине, а затем хотели убежать.
Также молодой лихач попытался скрыться от полиции в области Абай - как оказалось, у водителя не было прав
В апреле текущего года в Алматы прохожие сняли на видео погоню полицейских за мопедистом. Кадры прокомментировали в департаменте полиции.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2274912-valil-gustoy-dym-lihacha-na-pereoborudovannoy-mashine-arestovali-v-shymkente-video/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах