"Он был прекрасным специалистом": коллеги рассказали об убитом на свадьбе фельдшере из Атырау

Коллеги убитого во время свадебного торжества фельдшера из Атырау рассказали, что погибший был профессионалом и ладил с пациентами, сообщает телеканал "Астана".

По данным телеканала, 23-летнего фельдшера застрелили в Атырау. Трагедия произошла во время массовой драки после свадебного торжества. Во время конфликта произошел выстрел, который и убил молодого специалиста.

"Он был прекрасным специалистом. На него никогда не поступало жалоб. Один из тех редких людей, кто легко находил общий язык с пациентами. Настоящий мастер своего дела, всегда получал благодарность и не допускал ошибок", - рассказала коллега погибшего Анар Аубакир.

Напомним, ранее стало известно, что мужчина незадолго до трагедии ушел в отпуск, готовился к спартакиаде и уже приобрел билеты в Актау.

"Он должен был стать папой в ближайшее время. Очень ценный сотрудник. Все оборвалось в один миг, мы до сих пор не можем поверить в случившееся", - поделились в областной станции скорой помощи.

Отмечалось, что мужчина женился лишь в апреле этого года. Сам инцидент произошел на свадьбе друга убитого мужчины. В департаменте полиции сообщили, что подозреваемые задержаны и заключены под стражу. По факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Напомним, ранее в Алматы подростки стали случайными свидетелями убийства. Они записали происходящее на видео. В полиции сообщили, что уже задержали подозреваемого.

Мы также сообщали об убийстве начальника поезда в Актобе. Преступление было совершенно на перроне вокзала, прямо под камерами. Полицейские уже задержали 28-летнего подозреваемого. Позже в ДП прокомментировали слухи о том, что убийство начальника поезда было связано с "повышением авторитета" в криминальных кругах.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.