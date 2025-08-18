Фельдшера застрелили на свадьбе в Атырау

В Атырау в ночь на 17 августа во время драки на свадьбе застрелили молодого мужчину. Полиция возбудила дело и задержала подозреваемых, передает "Ак Жайык".

Как пишет издание, инцидент произошел на свадьбе погибшего.

"Словесная перепалка переросла в драку, во время которой прозвучал смертельный выстрел. Молодой мужчина скончался на месте", - говорится в материале.

В департаменте полиции сообщили, что подозреваемые задержаны и заключены под стражу. По факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Следствие продолжается.

Корреспондентам издания удалось поговорить с коллегами погибшего. Они рассказали, что он незадолго до трагедии ушел в отпуск, готовился к спартакиаде и уже приобрел билеты в Актау.

"Он должен был стать папой в ближайшее время. Очень ценный сотрудник. Все оборвалось в один миг, мы до сих пор не можем поверить в случившееся", — говорят в областной станции скорой помощи.

Отмечается, что мужчина женился лишь в апреле этого года.

