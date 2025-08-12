Полиция высказалась о связи убийства начальника поезда в Актобе с "повышением авторитета"
В ДП Актюбинской области прокомментировали преступление и отвергли версию о том, что убийство начальника поезда было связано с "повышением авторитета" в криминальных кругах, передает NUR.KZ.
Пресс-служба ведомства сделала заявление по факту убийства, совершенного в ночь на 7 августа в Актобе.
"Распространяемая в СМИ и социальных сетях информация о том, что конфликт произошел на перроне вокзала и был связан с "повышением авторитета в криминальной среде", не соответствует действительности", - подчеркнули в ДП Актюбинской области.
Предварительно установлено, что причиной стал словесный спор между потерпевшим и подозреваемым, находившимися в состоянии алкогольного опьянения.
Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.
"Призываем граждан не распространять недостоверную информацию и доверять только официальным источникам", - заявили в ведомстве.
Напомним, в Актобе убили 47-летнего мужчину. Отмечалось, что это произошло на перроне железнодорожного вокзала. Как выяснилось, погибший - начальник поезда, но в этот день находился в отпуске.
28-летнего подозреваемого задержали. Оказалось, что он уже имеет судимость и находился на пробационном контроле. Теперь ему грозит срок за умышленное убийство.
Отметим, что согласно статье 99 УК РК убийство наказывается лишением свободы от 8 лет до пожизненного срока. Также лицо могут пожизненно лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и конфисковать имущество.
