Начальника поезда убили на перроне вокзала в Актобе
Опубликовано:
В Актобе 47-летнего мужчину убили прямо на перроне железнодорожного вокзала. Убитый оказался начальником поезда. Подозреваемого в нападении уже задержали, передает сайт телеканала КТК.
Преступление было совершено прямо под камерами видеонаблюдения.
Как сообщили в полиции, к стоявшему на перроне мужчине подошел прохожий, попросил сигарету. Услышав отказ, вытащил нож и нанес шесть ударов. После этого он, не прячась, вытер кровь с лезвия, бросил взгляд на камеру и спокойно ушел.
28-летнего подозреваемого уже задержали. Выяснилось, что он уже имеет судимость и находился на пробационном контроле. Теперь ему грозит срок за умышленное убийство.
Мотив жестокой расправы в полиции не называют. При этом начальник поезда в этот день находился в отпуске.
"Трагедия произошла во время его отдыха. Расследование ведут правоохранительные органы. Акционерное общество «Пассажирские перевозки» оказало необходимую материальную помощь семье погибшего. Руководство компании и его коллеги выражают глубокие соболезнования родным и близким", - сообщили в АО "Пассажирские перевозки".
Источник: КТК
Отметим, согласно статье 99 УК РК, убийство наказывается лишением свободы от 8 лет до пожизненного срока. Также лицо могут пожизненно лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и конфисковать имущество.
