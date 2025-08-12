jitsu gif
      Провели подряд дней с нами

      Начальника поезда убили на перроне вокзала в Актобе

      Опубликовано:

      Поезда
      Ж/д пути. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

      В Актобе 47-летнего мужчину убили прямо на перроне железнодорожного вокзала. Убитый оказался начальником поезда. Подозреваемого в нападении уже задержали, передает сайт телеканала КТК.

      Преступление было совершено прямо под камерами видеонаблюдения.

      Как сообщили в полиции, к стоявшему на перроне мужчине подошел прохожий, попросил сигарету. Услышав отказ, вытащил нож и нанес шесть ударов. После этого он, не прячась, вытер кровь с лезвия, бросил взгляд на камеру и спокойно ушел.

      28-летнего подозреваемого уже задержали. Выяснилось, что он уже имеет судимость и находился на пробационном контроле. Теперь ему грозит срок за умышленное убийство.

      Мотив жестокой расправы в полиции не называют. При этом начальник поезда в этот день находился в отпуске.

      "Трагедия произошла во время его отдыха. Расследование ведут правоохранительные органы. Акционерное общество «Пассажирские перевозки» оказало необходимую материальную помощь семье погибшего. Руководство компании и его коллеги выражают глубокие соболезнования родным и близким", - сообщили в АО "Пассажирские перевозки".

      Источник: КТК

      Отметим, согласно статье 99 УК РК, убийство наказывается лишением свободы от 8 лет до пожизненного срока. Также лицо могут пожизненно лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и конфисковать имущество.

      Напомним, ранее в Сети появилась информация, что в Алматы мужчина жестоко убил своего тестя. В департаменте полиции города подтвердили факт убийства и сообщили, что подозреваемого задержали "по горячим следам".

      В Шымкенте вынесли приговор мужчине, который совершил убийство бывшей девушки, после чего надругался над телом умершей, а затем вместе со знакомым избавился от него.

      В Костанайской области семейная ссора обернулась двойным убийством. Задержан 45-летний житель поселка Карабалык, подозреваемый в совершении преступления.

