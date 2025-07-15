Убийство сняли на видео подростки в Алматы

В Алматы подростки стали случайными свидетелями убийства, они записали происходящее на видео. В полиции рассказали подробности, передает телеканал "Астана".

Как сообщает телеканал, трагедия произошла в районе Ремизовки. По предварительным данным, случайные прохожие сняли на видео, как мужчина убил отчима своей сожительницы. Кадры быстро разлетелись по соцсетям - на них видно, как мужчина наносит несколько ударов ножом лежащему на земле человеку.

Сейчас подозреваемый задержан и находится в изоляторе временного содержания.

"По данному факту Управлением полиции Медеуского района возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан по горячим следам и водворен в изолятор временного содержания. В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Следствием установлено, что преступление было совершено на бытовой почве в ходе словесного конфликта между мужчинами", - сообщили в полиции.

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