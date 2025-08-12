Из СИЗО Атырау по ошибке отпустили не того заключенного
Опубликовано:
В СМИ появилась информация о том, что из СИЗО Атырау на свободу вышел не тот заключенный. Причиной якобы стала путаница из-за совпадения фамилий. Ситуацию прокомментировали в КУИС МВД РК, передает NUR.KZ.
Как сообщил источник изданию "Ак Жайык", в следственном изоляторе произошла курьезная ошибка - на свободу вышел не тот арестант, чей срок подошел к концу.
По данным издания, причиной стала путаница из-за совпадения фамилий. При оформлении документов на освобождение в них оказались сведения о другом человеке. Бумаги завизировали несколько руководителей СИЗО, после чего "счастливчик" покинул изолятор.
Правда, освобождение длилось недолго: когда сотрудники обнаружили ошибку, мужчину вернули обратно.
В КУИС корреспонденту NUR.KZ сообщили, что в результате допущенной сотрудником ошибки был оформлен документ на преждевременное освобождение осужденного. Факт нарушения своевременно выявлен и пресечен. Осужденный находится в исправительном учреждении.
"По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится служебное расследование. Виновные должностные лица будут привлечены к строгой ответственности в соответствии с законодательством", - рассказали в ведомстве.
Напомним, в середине июня в сенате проголосовали за закон об амнистии к 30-летию Конституции.
Ранее законопроект об амнистии был одобрен в мажилисе. Депутаты подробно разъяснили, кто именно попадет под амнистию, а также рассказали, сколько человек планирует амнистировать в честь юбилея Конституции.
В начале июля стало известно, что в Казахстане вышел на свободу первый освобожденный по амнистии. Мужчина отбывал срок за кражу в Костанайской области. Дома его ждали жена и трое детей.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2274495-iz-sizo-atyrau-po-oshibke-otpustili-ne-togo-zaklyuchennogo/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах