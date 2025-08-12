Из СИЗО Атырау по ошибке отпустили не того заключенного

В СМИ появилась информация о том, что из СИЗО Атырау на свободу вышел не тот заключенный. Причиной якобы стала путаница из-за совпадения фамилий. Ситуацию прокомментировали в КУИС МВД РК, передает NUR.KZ.

Как сообщил источник изданию "Ак Жайык", в следственном изоляторе произошла курьезная ошибка - на свободу вышел не тот арестант, чей срок подошел к концу.

По данным издания, причиной стала путаница из-за совпадения фамилий. При оформлении документов на освобождение в них оказались сведения о другом человеке. Бумаги завизировали несколько руководителей СИЗО, после чего "счастливчик" покинул изолятор.

Правда, освобождение длилось недолго: когда сотрудники обнаружили ошибку, мужчину вернули обратно.

В КУИС корреспонденту NUR.KZ сообщили, что в результате допущенной сотрудником ошибки был оформлен документ на преждевременное освобождение осужденного. Факт нарушения своевременно выявлен и пресечен. Осужденный находится в исправительном учреждении.

"По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится служебное расследование. Виновные должностные лица будут привлечены к строгой ответственности в соответствии с законодательством", - рассказали в ведомстве.

Напомним, в середине июня в сенате проголосовали за закон об амнистии к 30-летию Конституции.

Ранее законопроект об амнистии был одобрен в мажилисе. Депутаты подробно разъяснили, кто именно попадет под амнистию, а также рассказали, сколько человек планирует амнистировать в честь юбилея Конституции.

В начале июля стало известно, что в Казахстане вышел на свободу первый освобожденный по амнистии. Мужчина отбывал срок за кражу в Костанайской области. Дома его ждали жена и трое детей.

