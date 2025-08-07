Очередное нападение на медработника произошло в Костанайской областной больнице
В Сети появилась информация об очередном избиении медработника в приемном покое Костанайской областной больницы. Инцидент подтвердили в ДП региона, передает NUR.KZ.
Информацию о происшествии опубликовал Telegram-канал Halyqstan. Сообщается, что пострадавшая - студентка алматинского медицинского университета, она проходит практику в больнице во время летних каникул.
"К ней подошла возбужденная женщина лет 30 и, выкрикнув слова о том, что по вине врачей умерла ее мать, нанесла девушке сильный удар рукой в предплечье", - говорится в посте.
По словам пострадавшей, несколько дней назад в больницу обращалась пациентка с жалобами на учащенное сердцебиение и одышку.
"Находившаяся вместе с ней дочь сообщила, что у женщины есть медицинский диагноз "невроз" и настояла на том, чтобы больную осмотрел невропатолог. После осмотра ее отпустили домой на амбулаторное лечение", - сообщается в посте.
Ситуацию прокомментировали в департаменте полиции региона. Здесь сообщили, что в связи с инцидентом, произошедшим в Костанайской областной больнице, полиция начала досудебное расследование по факту побоев.
Обе стороны конфликта доставили в городское управление полиции. В настоящее время проводятся опросы участников, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
"Сотрудник полиции, дежуривший в больнице, своевременно вмешался и предотвратил развитие конфликта", - отметили в ведомстве.
Напомним, в июле этого года хирург Костанайской областной больницы подвергся нападению, в результате чего попал в реанимацию.
Как рассказали в медучреждении, после завершения сложной операции врач спустился в приемное отделение, чтобы продолжить прием пациентов в приемном покое. По данным больницы, один из пациентов, находившийся в очереди, повел себя агрессивно. Он нанес удар врачу, в результате которого доктор потерял сознание.
В полиции сообщили, что начали досудебное расследование по ст.106 ч.1 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). 34-летнего подозреваемого задержали.
Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова сообщила, что пострадавшего врача из Костаная бортом санавиации доставили в Национальный координационный центр экстренной медицины.
В Костанайской областной больнице рассказали о травмах, которые получил хирург.
Недавно стало известно, что пострадавшего выписали из Национального координационного центра экстренной медицины в Астане. Он вернулся в Костанай и сейчас находится на больничном.
