Избитый хирург после лечения вернулся в Костанай

Пострадавший во время работы хирург вернулся в Костанай из Астаны, где после нападения проходил лечение в Центре экстренной медицины. Он остается на больничном, передает NUR.KZ.

Как рассказали в пресс-службе Костанайской областной больницы, хирурга Антона Кистанова выписали из Национального координационного центра экстренной медицины в Астане.

"Вернулся в Костанай, находится на больничном. Амбулаторное долечивание под наблюдением врачей", - рассказали в областной больнице.

Напомним, в июле этого года хирург Костанайской областной больницы подвергся нападению, в результате чего попал в реанимацию.

Как рассказали в медучреждении, после завершения сложной операции врач спустился в приемное отделение, чтобы продолжить прием пациентов в приемном покое. По данным больницы, один из пациентов, находившийся в очереди, повел себя агрессивно. Он нанес удар врачу, в результате которого доктор потерял сознание.

В полиции сообщили, что начали досудебное расследование по ст.106 ч.1 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). 34-летнего подозреваемого задержали.

Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова сообщила, что пострадавшего врача из Костаная бортом санавиации доставили в Национальный координационный центр экстренной медицины.

В Костанайской областной больнице рассказали о травмах, которые получил хирург.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.