Избитый хирург после лечения вернулся в Костанай
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Пострадавший во время работы хирург вернулся в Костанай из Астаны, где после нападения проходил лечение в Центре экстренной медицины. Он остается на больничном, передает NUR.KZ.
Как рассказали в пресс-службе Костанайской областной больницы, хирурга Антона Кистанова выписали из Национального координационного центра экстренной медицины в Астане.
"Вернулся в Костанай, находится на больничном. Амбулаторное долечивание под наблюдением врачей", - рассказали в областной больнице.
Напомним, в июле этого года хирург Костанайской областной больницы подвергся нападению, в результате чего попал в реанимацию.
Как рассказали в медучреждении, после завершения сложной операции врач спустился в приемное отделение, чтобы продолжить прием пациентов в приемном покое. По данным больницы, один из пациентов, находившийся в очереди, повел себя агрессивно. Он нанес удар врачу, в результате которого доктор потерял сознание.
В полиции сообщили, что начали досудебное расследование по ст.106 ч.1 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). 34-летнего подозреваемого задержали.
Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова сообщила, что пострадавшего врача из Костаная бортом санавиации доставили в Национальный координационный центр экстренной медицины.
В Костанайской областной больнице рассказали о травмах, которые получил хирург.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2272602-izbityy-hirurg-posle-lecheniya-vernulsya-v-kostanay/
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