"Лежал на ней со спущенными трусами": жители Балхаша обвинили племянника в надругательстве над дочерью

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Происшествия
      Провели подряд дней с нами

      "Лежал на ней со спущенными трусами": жители Балхаша обвинили племянника в надругательстве над дочерью

      Опубликовано:

      Ребенок плачет
      Мальчик плачет. Иллюстративное фото: Thai Liang Lim / Getty Images

      Жителя Балхаша обвинили в жестоком избиении 8-летнего мальчика. При этом, сторона обвиняемых утверждает, что мальчик пытался надругаться над их малолетней дочерью.

      По данным Седьмого канала, в Балхаше набирает обороты дело о жестоком избиении 8-летнего мальчика. Об издевательствах над сыном сообщила его мама. По ее словам, ребенку ломали пальцы и наносили на тело ожоги. В полиции начали расследование происшествия.

      "По словам женщины, ребенок гостил у родственников. Приехал к ним 2 месяца назад из Алматы. О том, что его били, ей стало известно, когда мальчик попал в больницу. Он рассказал, что ему обожгли разные части тела кипятком, сломали пальцы на правой кисти рук и били скалкой по голове.

      Школьник сейчас проходит обследование и получает лечение. Все это, по словам его матери, совершил родственник. Мать пострадавшего наняла адвоката и намерена добиться самого сурового наказания для обидчиков ее сына", - сообщает телеканал.

      При этом, с обращением выступила и супруга обвиняемого. По ее словам, мужчина, случайно увидел, как мальчик приставал к их 4-х летней дочери, после чего и ударил его. Мужчину уже задержали.

      "Вместе с тем, по заявлению подозреваемого о возможной попытке совершения в отношении его малолетней дочери противоправных сексуальных действий со стороны потерпевшего несовершеннолетнего, проводится весь необходимый комплекс следственных и процессуальных мероприятий, направленных на установление полной и объективной картины произошедшего. Проверяются все возможные версии и доводы сторон", - сообщили в ДП Карагандинской области.

      Точку зрения обвиняемой стороны приводит Первый телеканал "Евразия" - задержанный мужчина заявил, что вступился за свою малолетнюю дочь, так как мальчик якобы пытался сексуально надругаться над ней.

      Как стало известно телеканалу, стороны конфликта связывают родственные связи, а жена нападавшего приходится тетей мальчику. Она записала видеообращение, где отрицает, что он получил термические ожоги и что муж, истязая ребенка, ломал ему пальцы.

      "Проходил мимо детской комнаты и там увидел ужасающую картину: на полу лежала моя дочь без трусов и с раздвинутыми ногами, а он лежал на ней со спущенными трусами и шортами. От испуга он оттолкнул мальчика, а сам начал проверять дочь, нет ли там крови.

      Перед тем, как его бить, он спросил у него: "Что ты сделал?" На это мальчик ответил: "Тыкнул один раз". После этого слова он уже ничего не помнит. Естественно, в состоянии аффекта избил его", - цитирует издание женщину.

      Данная ситуация сейчас на контроле детского омбудсмана Динары Закиевой. В полиции заявили, что для объективного расследования проводит проверку доводов всех сторон конфликта.

      В конце прошлого года полиция возбудила уголовное дело после публикации в Сети видео, на котором, предположительно, запечатлено избиение ребенка отцом другого мальчика.

      Отметим, в апреле в области Ұлытау воспитателя детсада приговорили к общественным работам. Женщина выплатит компенсацию морального вреда за жестокое обращение с ребенком.

      Также в апреле жительнице Щучинска назначили штраф за избиение ребенка, взятого на патронатное воспитание. После удара тяпкой у мальчика остался рубец.

      Также мы писали, что в Сети появилось видео, снятое в одной из школ Алматинской области, на кадрах которого видно, как старшеклассник избивает учащихся школы. Полиция возбудила дело.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.