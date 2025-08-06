"Лежал на ней со спущенными трусами": жители Балхаша обвинили племянника в надругательстве над дочерью

Жителя Балхаша обвинили в жестоком избиении 8-летнего мальчика. При этом, сторона обвиняемых утверждает, что мальчик пытался надругаться над их малолетней дочерью.

По данным Седьмого канала, в Балхаше набирает обороты дело о жестоком избиении 8-летнего мальчика. Об издевательствах над сыном сообщила его мама. По ее словам, ребенку ломали пальцы и наносили на тело ожоги. В полиции начали расследование происшествия.

"По словам женщины, ребенок гостил у родственников. Приехал к ним 2 месяца назад из Алматы. О том, что его били, ей стало известно, когда мальчик попал в больницу. Он рассказал, что ему обожгли разные части тела кипятком, сломали пальцы на правой кисти рук и били скалкой по голове.

Школьник сейчас проходит обследование и получает лечение. Все это, по словам его матери, совершил родственник. Мать пострадавшего наняла адвоката и намерена добиться самого сурового наказания для обидчиков ее сына", - сообщает телеканал.

При этом, с обращением выступила и супруга обвиняемого. По ее словам, мужчина, случайно увидел, как мальчик приставал к их 4-х летней дочери, после чего и ударил его. Мужчину уже задержали.

"Вместе с тем, по заявлению подозреваемого о возможной попытке совершения в отношении его малолетней дочери противоправных сексуальных действий со стороны потерпевшего несовершеннолетнего, проводится весь необходимый комплекс следственных и процессуальных мероприятий, направленных на установление полной и объективной картины произошедшего. Проверяются все возможные версии и доводы сторон", - сообщили в ДП Карагандинской области.

Точку зрения обвиняемой стороны приводит Первый телеканал "Евразия" - задержанный мужчина заявил, что вступился за свою малолетнюю дочь, так как мальчик якобы пытался сексуально надругаться над ней.

Как стало известно телеканалу, стороны конфликта связывают родственные связи, а жена нападавшего приходится тетей мальчику. Она записала видеообращение, где отрицает, что он получил термические ожоги и что муж, истязая ребенка, ломал ему пальцы.

"Проходил мимо детской комнаты и там увидел ужасающую картину: на полу лежала моя дочь без трусов и с раздвинутыми ногами, а он лежал на ней со спущенными трусами и шортами. От испуга он оттолкнул мальчика, а сам начал проверять дочь, нет ли там крови.

Перед тем, как его бить, он спросил у него: "Что ты сделал?" На это мальчик ответил: "Тыкнул один раз". После этого слова он уже ничего не помнит. Естественно, в состоянии аффекта избил его", - цитирует издание женщину.

Данная ситуация сейчас на контроле детского омбудсмана Динары Закиевой. В полиции заявили, что для объективного расследования проводит проверку доводов всех сторон конфликта.

В конце прошлого года полиция возбудила уголовное дело после публикации в Сети видео, на котором, предположительно, запечатлено избиение ребенка отцом другого мальчика.

Отметим, в апреле в области Ұлытау воспитателя детсада приговорили к общественным работам. Женщина выплатит компенсацию морального вреда за жестокое обращение с ребенком.

Также в апреле жительнице Щучинска назначили штраф за избиение ребенка, взятого на патронатное воспитание. После удара тяпкой у мальчика остался рубец.

Также мы писали, что в Сети появилось видео, снятое в одной из школ Алматинской области, на кадрах которого видно, как старшеклассник избивает учащихся школы. Полиция возбудила дело.

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