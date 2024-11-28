"В детский конфликт вмешался отец": в Степногорске на улице избили ребенка

Полиция возбудила уголовное дело после публикации в Сети видео, на котором, предположительно, запечатлено избиение ребенка отцом другого мальчика, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

В Instagram-аккаунте Turar_media опубликовано видео, снятое в Степногорске.

"Фабула примерно такая: дети, лет примерно 7-9, подрались между собой. В детский конфликт вмешался отец одного из мальчишек, устроив расправу на площади около Дворца спорта. На кадрах можно видеть, как взрослый подбегает к ребенку, грубо хватает его одной рукой за грудки и тащит, трясет и бьет коленом. Далее бьет кулаком в живот - мальчик сползает на землю. После всего мужчина с размаху бросает мальчишку на снег", - сказано в посте.

Публикацию прокомментировали в Департаменте полиции Акмолинской области.

"Личности всех участников конфликта установлены, по факту побоев возбуждено уголовное дело. Принимаются меры по постановке несовершеннолетних на профилактический учет. Родители подростков привлекаются к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей", - прокомментировали в ДП.

В феврале текущего года мы писали, что житель Алматы избил чужого малолетнего ребенка с целью отомстить за своего сына. О происшествии сообщила мать пострадавшего мальчика в соцсети, данным инцидентом заинтересовалась полиция Алматы.

Позже в Комитете по охране прав детей Министерства просвещения Казахстана рассказали о том, что сотрудников школы наказали за инцидент.

В июле этого года женщину в Актау наказали по административной статье за то, что она ударила чужого ребенка на детской площадке. Инцидент попал на камеру наблюдения.

После этого, в августе полиция Акмолинской области начала уголовное расследование по жалобе казахстанки, которая заявила, что неизвестная женщина ударила ее несовершеннолетнюю дочь.