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Почти месяц ищут тело убитой девушки в Атырау

Опубликовано:

Яна Легкодимова
Яна Легкодимова. Фото: azh.kz

В Атырау спасатели почти месяц ищут тело 23-летней Яны Легкодимовой. Девушку, по предварительным данным, убили и сбросили в реку Урал, передает "Мой город".

В областном центре продолжается активный поиск тела девушки. Об этом сообщили в ДЧС Атырауской области, уточнив, что поисковые работы начались с 22 октября и продолжаются по сей день.

"Сотрудниками ДЧС проведены подводные погружения с водолазным оборудованием в указанном полицией месте. В настоящее время ведутся работы по подземному тралению и визуальному осмотру", - сообщили в ведомстве.

В поисках участвуют пять единиц техники, семь лодок ДЧС и департамента полиции, а также более 20 человек.

Напомним, вечером 18 октября жительница Атырау 2001 года рождения вышла из дома и пропала без вести. В пресс-службе ДП региона рассказали, что по данному факту зарегистрировано уголовное дело по статьям о похищении и убийстве, начато комплексное расследование.

Двое подозреваемых в возрасте 24 и 25 лет были задержаны и помещены в изолятор временного содержания.

Мать Яны Легкодимовой Галина рассказала о своей дочери. Оказалось, что девушка вела дневник, который после ее пропажи помог хоть как-то восстановить личность человека, который, предположительно, мог стать ее убийцей.

Галина Легкодимова обратилась в социальных сетях к акимату Атырауской области с просьбой увеличить количество техники и людей в поисках Яны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2186829-pochti-mesyac-ishchut-telo-ubitoy-devushki-v-atyrau/

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