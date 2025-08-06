От 150 до 700 тыс. тенге с каждого: масштабную спецоперацию провели в Алматинской области
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В Алматинской области задержали предполагаемую преступную группу, состоящую из иностранцев. Их подозревают в организации канала незаконной миграции в Казахстан, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.
Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в результате масштабной и скоординированной операции сотрудники департамента криминальной полиции МВД cовместно с ДП Алматинской области пресекли деятельность преступной группы.
"Организаторами канала выступили иностранцы. Установлено, что злоумышленники занимались незаконной организацией въезда, транзита и легализации иностранных граждан на территории Республики Казахстан. За свои "услуги" участники группировки получали от 150 до 700 тысяч тенге с каждого мигранта", - рассказали в МВД.
В ходе спецмероприятий у задержанных изъяли десятки иностранных паспортов, медицинские страховки, фальшивые документы, а также наркотические вещества и религиозную литературу.
"Все участники преступной группы задержаны и водворены в ИВС", - отметили в ведомстве.
По данному факту возбуждено шесть уголовных дел за организацию незаконной миграции, мошенничество и незаконное хранение наркотических средств.
Проводится досудебное расследование, устанавливаются все причастные лица и возможные эпизоды противоправной деятельности.
Ранее в МВД заявили о раскрытии схемы фиктивной регистрации иностранцев. Задержана 35-летняя жительница столицы. По версии полиции, за свою услугу она просила в среднем 100 тыс. тенге.
А сотрудников вуза в Астане заподозрили в преступной схеме легализации иностранцев. По данным МВД, для реализации схемы они заключили формальный договор о привлечении иностранных студентов и занимались имитацией учебного процесса.
В Мангистауской области пресекли оказание фиктивных услуг иностранцам по регистрации, продлению временного пребывания и получению разрешительных документов через ЦОН. Задержали троих подозреваемых. Позже в НАО "ГК "Правительство для граждан" рассказали подробности.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2272539-ot-150-do-700-tys-tenge-s-kazhdogo-masshtabnuyu-specoperaciyu-proveli-v-almatinskoy-oblasti/
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