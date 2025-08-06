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      От 150 до 700 тыс. тенге с каждого: масштабную спецоперацию провели в Алматинской области

      Опубликовано:

      Задержание в Алматинской области
      Задержание. Кадр из видео: polisia.kz

      В Алматинской области задержали предполагаемую преступную группу, состоящую из иностранцев. Их подозревают в организации канала незаконной миграции в Казахстан, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

      Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в результате масштабной и скоординированной операции сотрудники департамента криминальной полиции МВД cовместно с ДП Алматинской области пресекли деятельность преступной группы.

      "Организаторами канала выступили иностранцы. Установлено, что злоумышленники занимались незаконной организацией въезда, транзита и легализации иностранных граждан на территории Республики Казахстан. За свои "услуги" участники группировки получали от 150 до 700 тысяч тенге с каждого мигранта", - рассказали в МВД.

      В ходе спецмероприятий у задержанных изъяли десятки иностранных паспортов, медицинские страховки, фальшивые документы, а также наркотические вещества и религиозную литературу.

      "Все участники преступной группы задержаны и водворены в ИВС", - отметили в ведомстве.

      По данному факту возбуждено шесть уголовных дел за организацию незаконной миграции, мошенничество и незаконное хранение наркотических средств.

      Проводится досудебное расследование, устанавливаются все причастные лица и возможные эпизоды противоправной деятельности.

      Ранее в МВД заявили о раскрытии схемы фиктивной регистрации иностранцев. Задержана 35-летняя жительница столицы. По версии полиции, за свою услугу она просила в среднем 100 тыс. тенге.

      А сотрудников вуза в Астане заподозрили в преступной схеме легализации иностранцев. По данным МВД, для реализации схемы они заключили формальный договор о привлечении иностранных студентов и занимались имитацией учебного процесса.

      В Мангистауской области пресекли оказание фиктивных услуг иностранцам по регистрации, продлению временного пребывания и получению разрешительных документов через ЦОН. Задержали троих подозреваемых. Позже в НАО "ГК "Правительство для граждан" рассказали подробности.

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