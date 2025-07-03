"Занимались имитацией": сотрудников вуза в Астане заподозрили в преступной схеме легализации иностранцев

В МВД заявили о пресечении каналов незаконной миграции - по одному из них трудовую деятельность осуществляли 68 иностранцев, передает NUR.KZ.

Как сообщает медиапортал Polisia.kz, в одном из учебных заведений столицы двух работников подозревают в оформлении фиктивных приглашений на обучение более 68 гражданам дальнего зарубежья.

"Для реализации схемы заключили формальный договор с предпринимателем о привлечении иностранных студентов и занимались имитацией учебного процесса. На основании этих документов иностранцы въехали в Казахстан и незаконно осуществляли трудовую деятельность на предприятиях южной столицы", - рассказал начальник департамента криминальной полиции МВД Канат Нурмагамбетов.

В организации аналогичной преступной схемы по легализации иностранцев, но уже через специализированные центры обслуживания населения, подозревают уроженку соседнего государства.

"По предварительным данным, она незаконно оформила десятки разрешений на временное проживание в Казахстане гражданам ближнего зарубежья с использованием поддельных документов.

В ходе обысковых мероприятий изъяты готовые медицинские бланки, печати, электронные носители, а также документы финансово-хозяйственной деятельности", - пояснил Канат Нурмагамбетов

Сообщается также, что по указанным фактам ведутся досудебные расследования по статье "Организация незаконной миграции".

С начала года, по данным МВД, в Казахстане выявлено и ликвидировано 8 каналов незаконной миграции, организаторы которых изготавливали поддельные документы для легализации и пересечения госграницы.

Ранее сообщалось, что впервые в Казахстане зафиксировали факт незаконной трудовой деятельности граждан Египта. Они работали на крупной стройке в Караганде.

Также нелегалы из Африки незаконно работали в такси в Алматы. Граждане стран африканского континента выполняли обязанности разнорабочих на заводе и работали на строительных объектах города. Всех мигрантов привлекли к ответственности.

До этого в Жамбылской области 59 граждан Узбекистана занимались различными строительными работами на заводе без соответствующих разрешений. Решением суда их выдворили из Казахстана.

При этом вчера Токаев поручил Совету безопасности бороться с незаконной миграцией в Казахстане.