"Оборот на 150 млн тенге": иностранцев фиктивно прописывали в Астане за 100 тыс. тенге

В МВД заявили о раскрытой схеме фиктивной регистрации иностранцев, задержана 35-летняя жительница столицы, передает NUR.KZ. По версии полиции, за свою услугу она просила по 100 тыс. тенге.

По данным медипортала МВД Polisia.kz, сотрудники криминальной полиции Астаны задержали 35-летнюю жительницу столицы, подозреваемую в организации незаконной миграции.

"Женщина предлагала иностранным гражданам фиктивную регистрацию временного проживания на территории Казахстана. Стоимость таких "услуг" составляла в среднем 100 тыс. тенге.

В ходе обыска в офисе на территории железнодорожного вокзала "Нұрлы Жол" полицейские изъяли 16 паспортов граждан ближнего зарубежья, 4 ноутбука, а также незаполненные медицинские справки. Согласно банковской выписке, на счету подозреваемой зафиксирован оборот свыше 150 млн тенге", - сообщили в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится досудебное расследование.

"Полиция призывает иностранных граждан и жителей республики не пользоваться услугами так называемых "помогаек", предлагающих незаконную регистрацию за плату. Получение миграционных услуг должно осуществляться исключительно в установленном законом порядке", - заявили в МВД.

Ранее мы писали, что фиктивная регистрация иностранцев остается одной из серьезных проблем, с которой активно борются миграционные органы РК. Что грозит собственникам жилья за такие нарушения, читайте тут.

Отмечалось, что чаще всего подобные действия совершаются ради получения выгоды: владельцы жилья получают деньги за оказание таких услуг.

Напомним, что штрафы грозят даже жильцам-гражданам РК – все казахстанцы обязаны оформлять "прописку" по месту жительства при переездах, в том числе в арендной квартире.

Также ранее мы рассказывали, как зарегистрироваться по месту жительства и избежать штрафа в Казахстане.

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