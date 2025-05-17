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Обыски провели в Мангистау: задержаны трое, изъяты два авто и крупная сумма денег (видео)

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Задержания в Мангистау
Следственные действия. Кадр из видео: polisia.kz

Канал незаконной миграции пресекли в Мангистауской области. Полицейские изъяли паспорта, печати и крупную сумму денег, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью ДП Мангистауской области пресечена схема оказания фиктивных услуг иностранным гражданам по регистрации, продлению временного пребывания и получению разрешительных документов через ЦОН.

"15 мая в ходе оперативных мероприятий задержаны трое подозреваемых. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об организации незаконной миграции", - рассказали в МВД.

В результате обысков изъяты: более 70 печатей различных ТОО, около 75 паспортов иностранных граждан, электронные носители информации, компьютерная техника, банковские карты, оригиналы документов из ЦОНа, порядка 2 млн тенге наличными и два автомобиля.

Проводится досудебное расследование.

Добавим, что согласно ст.394 УК РК:

1. Организация незаконной миграции путем предоставления транспортных средств либо поддельных документов, либо жилого или иного помещения, а также оказания гражданам, иностранцам и лицам без гражданства иных услуг для незаконного въезда, выезда, перемещения по территории Республики Казахстан наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой. 

2. То же деяние, совершенное лицом с использованием своих служебных полномочий или группой лиц по предварительному сговору, наказывается штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, с конфискацией имущества или без таковой. 

3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное преступной группой, наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества или без таковой. 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2245941-obyski-proveli-v-mangistau-zaderzhany-troe-izyaty-dva-avto-i-krupnaya-summa-deneg-video/