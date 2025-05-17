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Вскрылись подозрительные факты: появились подробности обысков и задержаний в Мангистау

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Спецоперация в Мангистау
Полицейские. Кадр из видео: polisia.kz

В НАО "ГК "Правительство для граждан" прокомментировали появившуюся сегодня информацию о пресечении полицией Мангистауской области канала незаконной миграции, передает NUR.KZ.

Как сообщили в госкорпорации, на подозрительные факты, связанные с оформлением документов, обратила внимание служба безопасности ГК "Правительство для граждан" в рамках внутреннего мониторинга.

"В ходе последующей служебной проверки были установлены признаки противоправных действий. Впоследствии все материалы были направлены в департамент полиции региона для дальнейшего расследования. В настоящее время следственные действия продолжаются при полном содействии со стороны госкорпорации", - отметили в НАО.

Здесь добавили, что госкорпорация придерживается политики нулевой терпимости к коррупции. Службой внутренней безопасности на постоянной основе проводится системная работа по выявлению нарушений, которые при необходимости передаются в правоохранительные органы.

Напомним, ранее в МВД сообщили, что в Мангистауской области пресечена схема оказания фиктивных услуг иностранцам по регистрации, продлению временного пребывания и получению разрешительных документов через ЦОН.

15 мая в ходе оперативных мероприятий задержаны трое подозреваемых. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об организации незаконной миграции.

В результате обысков изъяты: более 70 печатей различных ТОО, около 75 паспортов иностранных граждан, электронные носители информации, компьютерная техника, банковские карты, оригиналы документов из ЦОНа, порядка 2 млн тенге наличными и два автомобиля.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2246016-vskrylis-podozritelnye-fakty-poyavilis-podrobnosti-obyskov-i-zaderzhaniy-v-mangistau/