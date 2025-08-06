Участники массовой драки напали на полицейских в Алматы

В Алматы прибывшие на вызов о массовой драке полицейские сами попали под кулаки разгорячившихся драчунов. Сейчас все участники инцидента задержаны, передает "Седьмой канал".

По данным телеканала, конфликт между двумя группами молодых людей произошел ночью в знаковом месте Алматы – кафе, которое местные жители уже много лет называют "Театралка". Посетители заведения устроили словесную перепалку, которая переросла в массовую драку.

"Прибывшие на место сотрудники полиции попытались разнять участников конфликта, но сами попали под кулаки разъяренных хулиганов", - говорится в материале.

Тем не менее всех участников драки задержали и водворили в изолятор. Начато досудебное расследование по статье "Хулиганство".

Напомним, ранее в Мангистауской области произошла массовая драка с участием подростков. Судя по кадрам с места событий, в конфликте приняли участие несколько десятков парней.

Ранее в Сети распространилось видео, снятое на парковке аэропорта Актау. На кадрах видно, как несколько человек наносят удары руками и ногами одному из участников конфликта. Причины произошедшего и его последствия остались неизвестны.

А в Астане драка произошла у караоке-бара. Всех участников конфликта задержали и доставили в полицию.

До этого в Алматы потасовку устроили мужчины на одной из улиц, инцидент попал на видео. В полиции установили, что конфликт начался со словесной перепалки.

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