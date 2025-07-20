Массовая драка на парковке аэропорта Актау попала на видео
Опубликовано:
В Сети распространяется видео, на котором группа мужчин избивает другого человека. В полиции региона подтвердили факт инцидента - все участники установлены, сообщает Lada.kz.
Как сообщает региональное издание, сегодня, 20 июля, в Сети появилось видео с зафиксированным конфликтом между мужчинами на парковке аэропорта Актау.
На кадрах видно, как несколько человек наносят удары руками и ногами одному из участников инцидента. Причины произошедшего и его последствия - неизвестны.
В Департаменте полиции изданию сообщили, что происшествие произошло еще 23 июня, однако видео было опубликовано в сети только сегодня.
"Все участники драки установлены и задержаны. В отношении троих возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". В ближайшее время материалы дела будут переданы в суд", - сообщили в полиции.
Весной мы писали, что в Костанае словесный конфликт перерос в массовую драку. Всех участников потасовки, в том числе двух подростков, задержали.
В Сети также опубликовали видео, на котором зафиксировали избиение одного мужчины толпой в Астане. Всех участников драки установили и доставили в полицию. Возбуждено уголовное дело.
Также в Астане в мае на 15 суток арестовали участников драки, которая произошла по улице Маметовой в Астане.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2266959-massovaya-draka-na-parkovke-aeroporta-aktau-popala-na-video/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах