Массовую драку с палками и камнями сняли на видео в Мангистау

В Мангистауской области произошла массовая драка с участием подростков. Судя по кадрам с места событий, в конфликте приняли участие несколько десятков парней, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Два видео из поселка Курык опубликовал Instagram-паблик 112_aktau. На одном из них видно, как толпа парней дерется палками, некоторые - кидают камни, на другом слышно звук, похожий на выстрел, и крики.

В пресс-службе ДП Мангистауской области рассказали, что всех участников конфликта установили и доставили в отделение полиции совместно с их родителями.

По факту хулиганства возбудили уголовное дело. По результатам расследования будет дана правовая оценка действиям участников инцидента.

"Родители также привлечены к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Все несовершеннолетние поставлены на профилактический учет", - отметили в ведомстве.

Ранее в Сети распространилось видео, снятое на парковке аэропорта Актау. На кадрах видно, как несколько человек наносят удары руками и ногами одному из участников конфликта. Причины произошедшего и его последствия остались неизвестны.

А в Астане драка произошла у караоке-бара. Всех участников конфликта задержали и доставили в полицию.

В Алматы потасовку устроили мужчины на одной из улиц, инцидент попал на видео. В полиции установили, что конфликт начался со словесной перепалки.

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