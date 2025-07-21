Массовая потасовка между мужчинами попала на видео в Алматы
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Потасовку устроили мужчины на улице в Алматы, инцидент попал на видео. В полиции прокомментировали кадры, передает корреспондент NUR.KZ.
Видеоролик разместил Instagram-паблик taldykorganec_kolesa.
Как пишет автор поста, мужчины устроили не просто потасовку, а поножовщину.
На публикацию отреагировала пресс-служба департамента полиции Алматы.
"По данному факту в УП Ауэзовского района начато расследование. Установлено, что конфликт произошел между мужчинами на почве словесной перепалки, другие обстоятельства устанавливаются", - говорится в комментарии полиции.
Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!
Напомним, в мае в одном из кафе в центре Атырау между посетителями произошла драка, которая закончилась поножовщиной.
По данным очевидцев, между посетителями заведения вспыхнул конфликт во время распития алкогольных напитков. Ссора быстро переросла в драку, а затем в ход было пущено холодное оружие.
Недавно в Сети появилось видео драки в Алматы этой ночью, с участием нескольких мужчин. Управление полиции района незамедлительно приняло меры, по данному факту возбуждено уголовное дело. Все участники инцидента были задержаны и доставлены в полицию.
А до этого жители одного из ЖК Алматы устроили поножовщину, два человека получили ранения. Выяснилось, что причиной конфликта стало парковочное место.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2267148-massovaya-potasovka-mezhdu-muzhchinami-popala-na-video-v-almaty/
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