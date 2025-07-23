Драка у караоке-бара произошла в Астане
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Драка произошла у караоке-бара в Астане - участников инцидента доставили в полицию после задержания, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП столицы.
Как заявили в ведомстве, по данному факту все участники инцидента были задержаны и доставлены в отделение полиции.
"В настоящее время проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе проверки опрашиваются свидетели, изучаются записи камер видеонаблюдения с места происшествия", - сообщили в пресс-службе.
По итогам проверки действиям участников будет дана правовая оценка.
Полиция напомнила, что за нарушение общественного порядка предусмотрена административная и уголовная ответственность.
Напомним, в мае в одном из кафе в центре Атырау между посетителями произошла драка, которая закончилась поножовщиной.
По данным очевидцев, между посетителями заведения вспыхнул конфликт во время распития алкогольных напитков. Ссора быстро переросла в драку, а затем в ход было пущено холодное оружие.
Недавно в Сети появилось видео драки в Алматы этой ночью, с участием нескольких мужчин. Управление полиции района незамедлительно приняло меры, по данному факту возбуждено уголовное дело. Все участники инцидента были задержаны и доставлены в полицию.
На днях массовая потасовка между мужчинами попала на видео в Алматы.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2268012-draka-u-karaoke-bara-proizoshla-v-astane/
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