Драка у караоке-бара произошла в Астане

Драка произошла у караоке-бара в Астане - участников инцидента доставили в полицию после задержания, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП столицы.

Как заявили в ведомстве, по данному факту все участники инцидента были задержаны и доставлены в отделение полиции.

"В настоящее время проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе проверки опрашиваются свидетели, изучаются записи камер видеонаблюдения с места происшествия", - сообщили в пресс-службе.

По итогам проверки действиям участников будет дана правовая оценка.

Полиция напомнила, что за нарушение общественного порядка предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Напомним, в мае в одном из кафе в центре Атырау между посетителями произошла драка, которая закончилась поножовщиной.

По данным очевидцев, между посетителями заведения вспыхнул конфликт во время распития алкогольных напитков. Ссора быстро переросла в драку, а затем в ход было пущено холодное оружие.

Недавно в Сети появилось видео драки в Алматы этой ночью, с участием нескольких мужчин. Управление полиции района незамедлительно приняло меры, по данному факту возбуждено уголовное дело. Все участники инцидента были задержаны и доставлены в полицию.

На днях массовая потасовка между мужчинами попала на видео в Алматы.

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