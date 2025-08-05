Участников массовой драки в одном из дворов Алматы доставили в полицию

В одном из дворов Алатауского района Алматы произошла массовая уличная драка, ее участников доставили в полицию, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП мегаполиса.

По данным ДП Алматы, в одном из дворов Алатауского района произошла уличная драка.

"Все участники конфликта установлены и доставлены в полицию. По данному факту проводится досудебное расследование.

Уличные драки - это не просто бытовой конфликт, а уголовно наказуемое деяние. Мы принципиально реагируем на любые проявления агрессии в общественных местах. Каждый, кто нарушает общественный порядок и прибегает к насилию, будет привлечен к ответственности", - заявил начальник полиции Алатауского района Едилхан Байгараев.

В июле этого года в Мангистауской области произошла массовая драка с участием подростков. Судя по кадрам с места событий, в конфликте приняли участие несколько десятков парней.

Ранее в Сети распространилось видео, снятое на парковке аэропорта Актау. На кадрах видно, как несколько человек наносят удары руками и ногами одному из участников конфликта. Причины произошедшего и его последствия остались неизвестны.

А в Астане драка произошла у караоке-бара. Всех участников конфликта задержали и доставили в полицию. В Алматы потасовку устроили мужчины на одной из улиц, инцидент попал на видео. В полиции установили, что конфликт начался со словесной перепалки.

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