18-летнему парню после угона авто дали второй шанс в ВКО

В Усть-Каменогорске амнистия дала второй шанс 18-летнему парню, осужденному за угон автомобиля на 1 год ограничения свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на ДУИС по ВКО.

Как сообщает пресс-служба ведомства, недавно 18-летний житель Усть-Каменогорска, находившийся на пробационном учете, был освобожден по амнистии.

В 17 лет он, возможно, еще не до конца осознавая всю серьезность своих действий, угнал автомобиль. Суд назначил ему наказание в виде 1 года ограничения свободы и поставил на пробационный учет в Ульбинском районе.

"Это стало переломным моментом для молодого человека. Будучи на пробационном контроле, он осознал всю серьезность своего поступка и решил изменить свою жизнь", - сообщили в ДУИС.

Инспекторы службы пробации отметили, что парень проявил удивительную ответственность. На протяжении четырех месяцев он добросовестно соблюдал все условия отбывания наказания: своевременно являлся на отметки, не нарушал установленный режим. Более того, он активно совмещал учебу с работой, демонстрируя искреннее желание вернуться к нормальной жизни.

"Он добросовестно выполнял все правила отбывания наказания. Было видно, что он настроен на исправление и хочет начать все с чистого листа", - поделились сотрудники службы пробации.

И вот, в свои 18 лет благодаря приложенным усилиям и законопослушному поведению он попал под амнистию. Прямо в зале суда после оглашения решения парень был освобожден от отбывания наказания.

Он выразил слова благодарности инспекторам службы пробации.

"Они дали мне шанс на исправление, поддерживали меня все эти четыре месяца. Я очень благодарен им за это", - сказал он.

На сегодняшний день в ВКО под амнистию подпадают 417 человек, состоящих на учете в службе пробации. В суд уже направили 275 дел. Рассмотрено 87 дел. 55 подучетных уже освобождены по амнистии.

Ранее стало известно, что 16-летнего подростка освободили по амнистии из учреждения №11 средней безопасности для содержания несовершеннолетних в Алматы. Когда парню было 14 лет, его осудили за кражи.

На основании амнистии прекратили уголовное дело и в отношении казахстанца, который хотел продать свою почку в Актобе за 20 млн тенге.

В Костанае предпринимательницу признали виновной в мошенничестве на 65 млн тенге, но она избежала максимального срока благодаря амнистии.

А в Восточно-Казахстанской области по амнистии освободили 72-летнего мужчину, осужденного за наркопреступление. Узнав об этом в зале судебных заседаний, он не смог сдержать слез.

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