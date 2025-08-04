18-летнему парню после угона авто дали второй шанс в ВКО
Опубликовано:
В Усть-Каменогорске амнистия дала второй шанс 18-летнему парню, осужденному за угон автомобиля на 1 год ограничения свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на ДУИС по ВКО.
Как сообщает пресс-служба ведомства, недавно 18-летний житель Усть-Каменогорска, находившийся на пробационном учете, был освобожден по амнистии.
В 17 лет он, возможно, еще не до конца осознавая всю серьезность своих действий, угнал автомобиль. Суд назначил ему наказание в виде 1 года ограничения свободы и поставил на пробационный учет в Ульбинском районе.
"Это стало переломным моментом для молодого человека. Будучи на пробационном контроле, он осознал всю серьезность своего поступка и решил изменить свою жизнь", - сообщили в ДУИС.
Инспекторы службы пробации отметили, что парень проявил удивительную ответственность. На протяжении четырех месяцев он добросовестно соблюдал все условия отбывания наказания: своевременно являлся на отметки, не нарушал установленный режим. Более того, он активно совмещал учебу с работой, демонстрируя искреннее желание вернуться к нормальной жизни.
"Он добросовестно выполнял все правила отбывания наказания. Было видно, что он настроен на исправление и хочет начать все с чистого листа", - поделились сотрудники службы пробации.
И вот, в свои 18 лет благодаря приложенным усилиям и законопослушному поведению он попал под амнистию. Прямо в зале суда после оглашения решения парень был освобожден от отбывания наказания.
Он выразил слова благодарности инспекторам службы пробации.
"Они дали мне шанс на исправление, поддерживали меня все эти четыре месяца. Я очень благодарен им за это", - сказал он.
На сегодняшний день в ВКО под амнистию подпадают 417 человек, состоящих на учете в службе пробации. В суд уже направили 275 дел. Рассмотрено 87 дел. 55 подучетных уже освобождены по амнистии.
Ранее стало известно, что 16-летнего подростка освободили по амнистии из учреждения №11 средней безопасности для содержания несовершеннолетних в Алматы. Когда парню было 14 лет, его осудили за кражи.
На основании амнистии прекратили уголовное дело и в отношении казахстанца, который хотел продать свою почку в Актобе за 20 млн тенге.
В Костанае предпринимательницу признали виновной в мошенничестве на 65 млн тенге, но она избежала максимального срока благодаря амнистии.
А в Восточно-Казахстанской области по амнистии освободили 72-летнего мужчину, осужденного за наркопреступление. Узнав об этом в зале судебных заседаний, он не смог сдержать слез.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2271924-18-letnemu-parnyu-posle-ugona-avto-dali-vtoroy-shans-v-vko/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах